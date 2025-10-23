Violación en la pijamada: dejó embarazada a una menor de su propia familia

Un hombre de la ciudad Centenario quedó preso por violar y dejar embarazada a una adolescente durante una pijamada. La víctima forma parte de su entorno familiar. El fiscal del caso Manuel Islas formuló cargos al hombre por haber abusado sexualmente de una adolescente tras una pijamada.

La imputación la realizó este miércoles, durante una audiencia en la Ciudad Judicial de esta capital. Pidió que el imputado, identificado por sus iniciales como P.D.M., quede detenido con prisión preventiva mientras avanza la investigación

De acuerdo a la hipótesis del caso que presentó el fiscal junto a la asistente letrada Vanesa Muñoz, el hecho fue cometido entre febrero y marzo de este año, en una vivienda de la ciudad de Centenario.

El acusado, quien es parte del entorno familiar de la víctima, cometió el hecho luego de organizar una pijamada en la vivienda. Al terminar, llevó a la adolescente hacia una habitación donde la violó.

“Para silenciar a la víctima la amedrentó diciéndole que, si decía algo, iba a matar a su madre”, indicó el fiscal del caso en la audiencia. “Como consecuencia de esa violación, ella quedó embarazada”, indicó el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF).

El delito que le atribuyó fue abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado por ser cometido por un ascendiente, contra una menor de 18 años de edad aprovechando la convivencia preexistente y por ser encargado de la guarda.

Como medida cautelar, requirió la imposición de la prisión preventiva mientras avanza la investigación, por un plazo de cuatro meses. Argumentó que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, para la integridad de la víctima y de fuga.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Juan Manuel Kees, avaló la formulación de cargos y el pedido de prisión preventiva por cuatro meses. También el magistrado autorizó la extracción de sangre al acusado para cotejar ADN.