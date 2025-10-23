10°
Jueves 23 de Octubre de 2025
23 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Un hombre se desvaneció en el centro y la Policía descubrió que llevaba un arma cargada

Cerca de la medianoche, la Policía intervino al ver a un hombre desvanecido sobre la vía pública. Al asistirlo, descubrieron que llevaba una pistola Bersa calibre 22 con ocho municiones.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un hombre de 59 años fue demorado por la Policía de Río Negro en pleno centro de El Bolsón luego de que se constatara que portaba un arma de fuego cargada.

 

El hecho ocurrió cerca de la medianoche, cuando efectivos de la Comisaría 12 realizaban tareas de prevención y encontraron al individuo inconsciente en la vía pública.
Al verificar que no presentaba heridas, los uniformados advirtieron que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

 

Durante la requisa, los policías hallaron una pistola Bersa calibre .22, con cargador y ocho municiones.
De inmediato, se dio intervención al personal de la Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes y procedió al secuestro del arma.

 

 

El fiscal Francisco Arrien dispuso el inicio de actuaciones judiciales por portación ilegal de arma de fuego, además del secuestro del arma.
El hombre, en tanto, recuperó su libertad una vez cumplidos los trámites de rigor.

 

 

 

O.P.

 

