Dos localidades se quedan sin luz este jueves: Lo que tenés que saber del corte programado

La Dirección General de Servicios Públicos (DGSP) informó que el jueves 23 de octubre se realizará un corte programado de energía eléctrica que afectará a las localidades de Epuyén y Cholila.

El servicio se interrumpirá entre las 14 y las 17 horas, con el objetivo de llevar adelante trabajos de mantenimiento en la red de distribución, a cargo de personal técnico del organismo.

Mantenimiento preventivo

Desde el área dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación del Gobierno del Chubut, indicaron que las tareas forman parte del plan de mantenimiento y optimización del sistema eléctrico, con el fin de mejorar la calidad del servicio y prevenir futuras fallas.

O.P.