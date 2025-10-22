Ataque de odio: a los tiros, incendiaron la casa de un joven trans y mataron a su gato

Un ataque intencional contra un joven trans de 22 años provocó la destrucción total de su vivienda en la Colonia Rural Nueva Esperanza, zona de meseta de Neuquén. Según las autoridades, el suceso incluye amenazas previas y hostigamiento motivado por la identidad de género de la víctima. La policía inició un operativo para determinar la identidad de los agresores y recopilar pruebas que permitan avanzar en la causa.

El hecho se produjo el viernes a la medianoche. Dos hombres ingresaron a la propiedad de madera del joven y provocaron un incendio que destruyó la casilla de seis por tres metros. La víctima logró escapar ilesa, pero no pudo rescatar a su gato, que murió en el fuego. La Comisaría N° 20 documentó amenazas previas y denuncias de insultos con motivaciones de odio hacia la diversidad sexual.

“A las 00 horas había dos personas fuera de mi casa que me gritaban ‘salí maricón’. Escuché un golpe, una explosión y vi que mi casa se prendía fuego. Llamé a mi tía y escuché entre cuatro y cinco disparos. Las balas me pasaron cerca de la cabeza. Intenté sacar a mi gato, pero no pude salvarlo”, declaró el joven ante la policía.

El comisario José Rivas informó que la dotación de Bomberos del cuartel 6 intervino minutos después del inicio del incendio y logró controlar las llamas. “La casilla era de madera, de seis por tres metros. Registramos daños totales y todo indica que el ataque fue intencional”, señaló. Los peritos recolectaron pruebas sobre acelerantes y otros elementos vinculados al suceso.

Amigos y vecinos organizaron una colecta solidaria para proveer ropa, alimentos y materiales de construcción. Dann, uno de los amigos, declaró: “Lo conozco desde los 16 años. Siempre se las rebuscó solo. Estas personas lo amenazaron de muerte, lo insultaron con odio. Ahora está viviendo con un familiar, pero no sabemos por cuánto tiempo podrá quedarse”. La comunidad educativa del CPEM 69 refuerza la asistencia emocional.

Hasta el momento no se registraron detenidos por el ataque. La policía analiza cámaras de seguridad y testimonios de testigos. La vivienda y sus pertenencias quedaron completamente destruidas, y los peritos documentaron todos los daños materiales para adjuntarlos a la causa judicial.

Fuente: Minuto Neuquino