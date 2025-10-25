12°
Esquel, Argentina
25 de Octubre de 2025
25 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Horror en el hogar: una nena de 2 años introdujo un brazo en el secarropas y debieron amputarlo

Fue en un descuido de los padres. La amputación fue hasta el hombre derecho. La criatura se recupera favorablemente pese al terrible accidente.
Una niña de dos años perdió el brazo derecho tras introducirlo en un secarropas en funcionamiento, en el departamento mendocino de Maipú. Fue ante un descuido de los padres en que la criatura llegó  hasta el artefacto. El accidente doméstico ocurrió ayer por la tarde en una vivienda ubicada en la localidad de Fray Luis Beltrán, según relató su madre.

 

Debido a la gravedad de la lesión, se decidió el traslado urgente de la menor al hospital Humberto Notti, donde el personal médico debió amputar el miembro superior derecho hasta la altura del hombro.

 

Personal del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y la Oficina Fiscal de Maipú intervienen en la investigación del hecho, a la vez que labraban las actuaciones pertinentes, precisó el portal del diario Los Andes.

 

 

 

