Mar Mau y Moda Shop se suman a la "onda" de Halloween: Buscan que más locales decoren sus vidrieras y se potencie la ciudad

La celebración de Halloween ha dejado de ser una fecha exclusiva para las golosinas y se ha consolidado como una tendencia de decoración que el comercio de Esquel está adoptando para dinamizar las ventas en un contexto de bajo consumo.

Mauricio Molina, dueño de locales como Mar Mau y Moda Shop, analizó el fenómeno, destacando la necesidad de "ponerle un poquito de onda a esta fecha" en un momento de "parate bastante importante en el sentido del consumo".

La decoración como estrategia comercial

Molina, que lleva cuatro años sumando la temática a sus locales, explicó que la tendencia comenzó de forma intensa con las golosinas, y poco a poco se extendió a otros rubros.

Su grupo de negocios, que incluye Mar Mau, Punto 2 y Moda Shop en el centro, se han sumado a la ola de decoración, utilizando inflables y ambientación para atraer la atención.

"A mí me parece que está bueno para Esquel, decorarlo y ojalá se siga sumando gente porque digamos es una tendencia ya mundial y está bueno, digamos, es como ponerlo en una, en una opción más,".

El comerciante valoró que esta iniciativa no solo es llamativa, sino que "hace bien" a la ciudad. Señaló que ya ha visto otros locales en el centro que también decoraron sus vidrieras.

El calendario comercial se acelera

Molina se refirió a los desafíos logísticos que implica la decoración en un lugar con las condiciones climáticas de Esquel, mencionando que tuvieron que retirar los inflables por la alerta de viento fuerte para evitar daños.

Además, el comerciante ya tiene la mirada puesta en la próxima gran fecha comercial: "Ahora ya termina Halloween, [y] sigue Navidad". Con el cierre del año, sus locales de moda se enfocarán en la temporada de egresados y fiestas, marcando un cambio de rumbo en las prioridades comerciales.

F.P