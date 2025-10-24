10°
Esquel, Argentina
Viernes 24 de Octubre de 2025
24 de Octubre de 2025
Trío sexual en la calle y sobre un colchón de dos plazas terminó con agresiones y amenazas

Dos hombres y una mujer fueron protagonistas de un hecho sin antecedentes. Cuando se acercó la policía ella amenazó con un arma blanca y uno de los sujetos revoleó una muleta. 
Un patrullaje de rutina terminó en un fuerte cruce entre agentes de seguridad y tres personas (dos hombres y una mujer) que se sacudían como ropa con piojos en plena vía pública mientras practicaban un trío sexual. Hubo agresiones verbales, amenazas con arma blanca y la intervención de refuerzos policiales.

 

En horas de la mañana del miércoles 22 de octubre de 2025, un operativo de rutina de la Guardia Urbana de Prevención (G.U.P) derivó en una situación de alta tensión sobre la rambla de la avenida 72 entre 3 y 4, en la ciudad de La Plata.

 

Durante el recorrido preventivo, el móvil 140, a cargo del chofer Meyer y con la acompañante Fernández Gabriela, detectó la presencia de una mujer y dos hombres que descansaban en la zona. Al intentar dialogar con ellos, los efectivos fueron recibidos con una reacción agresiva.

 

Según el reporte oficial elevado al director de Operaciones de Seguridad Exterior, los tres implicados manifestaron que la Policía los había desalojado horas antes de la entrada de un kiosco cercano.

 

En ese contexto, la mujer extrajo un arma blanca y amenazó a los agentes, advirtiendo que los atacaría si no se retiraban. Al mismo tiempo, uno de los hombres intentó golpear al chofer con una muleta, lo que motivó el pedido inmediato de refuerzos.

 

A los pocos minutos, arribó al lugar el móvil 112, con el chofer Polo y el acompañante Rodríguez, junto al personal policial solicitado por la encargada de guardia, Salas G.. Tras su llegada, las tres personas recogieron sus pertenencias y se desplazaron a otro sector cercano, sin que se registraran detenciones.

 

Por orden de la operadora Chamorro, los móviles 140 y 112 se retiraron del lugar una vez normalizada la situación. El reporte final indica que la zona quedó sin novedades, y el equipo de la G.U.P. continuó con su recorrido habitual.

 

Fuente: Primera Página Diario

 

 

