Luque: “Es una enorme felicidad haber puesto nuevamente al peronismo en el lugar que se merecía”

Desde Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque se dirigió a los medios para valorar los resultados de la elección y esbozar sus objetivos como diputado nacional. “Yo creía que el peronismo estaba destruido, el peronismo no tenía ninguna posibilidad de pelear en esta elección”, reconoció. “Hoy estamos prácticamente peleando un primer lugar y para nosotros es una enorme felicidad haber puesto nuevamente al peronismo en el lugar que nuestra provincia se merecía”, agregó.

Luque subrayó el papel clave de la militancia y los sindicatos. “Fue gracias a mucha gente, a nuestros sindicatos, a nuestra militancia, a mucha gente común que para mí fue la clave cuando comenzó esta campaña.” Según él, la provincia experimentó un cambio: “Dijimos que en Chubut había un silencio que aturdía y hoy ese silencio ya se transformó en un grito… un montón de gente que se está animando a plantear las cosas como son en la provincia”.

Con vistas a su gestión futura, Luque manifestó su compromiso prioritario: “Tenemos una obligación y una gran responsabilidad que es defender al pueblo… a ellos nos debemos nosotros, a ellos es a donde voy a poner mis prioridades en cada una de las decisiones que me toque tomar en el Congreso de la Nación”. Asimismo, envió un agradecimiento especial a su compañera de fórmula: “Quiero mandarle un beso enorme, un fuerte abrazo a ella porque ha hecho un trabajo muy pero muy bueno”.

Por último, el electo diputado nacional convocó a una mesa intersectorial en torno a la actividad petrolera y las energías renovables: “Hoy quiero convocar una mesa intersectorial… para que nuestro campo vuelva a florecer, para que nuestra energía renovable sea el futuro, para que la pesca vuelva a tener la importancia que pretendemos llevar adelante en el Congreso”.

Luque concluyó reiterando su compromiso con la provincia: “A nosotros hoy el pueblo nos la da una responsabilidad que la vamos a cargar con mucho orgullo y con mucha responsabilidad.”

