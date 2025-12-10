La FEMECH suspende la cobertura a SEROS por falta de pago

La Federación Médica del Chubut (FEMECH) comunicó oficialmente la suspensión de la cuenta corriente con la obra social SEROS, una medida de fuerza que afectará la atención de los afiliados en toda la provincia a partir de mañana.

La interrupción de la cobertura comenzará a regir desde las 00:00 horas de este jueves 11 de diciembre y se extenderá hasta las 24:00 horas del domingo 14 de diciembre. Según informó la entidad, la decisión responde al "incumplimiento del pago de las prestaciones del mes de septiembre" al momento de su vencimiento.

Atención como particulares

Desde la Federación aclararon que esta medida no implica que se dejará de atender a los pacientes. La prestación del servicio médico continuará, pero bajo la modalidad de paciente particular. Esto significa que los afiliados a SEROS deberán abonar la consulta o práctica médica de su propio bolsillo durante los días que dure la suspensión.

En su comunicado, la FEMECH fue contundente respecto a las condiciones financieras, reiterando que "los pagos por las prestaciones deben realizarse a su vencimiento indefectiblemente en efectivo y en su totalidad de acuerdo a lo convenido".

Se espera que la situación se normalice el próximo lunes, siempre y cuando se regularicen los pagos adeudados por la obra social estatal.

