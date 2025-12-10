Escondido entre las rocas, encontraron a un hombre que provocó un incendio para matar a su pareja

Una mujer de 44 años fue hallada sin vida en un complejo de departamentos de Puerto Deseado y más tarde quedó detenido su pareja. El dramático suceso fue descubierto luego que a las 10.30 de este lunes, luego de que la policía recibiera un llamado telefónico que alertaba sobre un incendio en el Departamento Nº 9 del Residencial Estrada, ubicado precisamente en la calle Estrada 1.160 de Puerto Deseado.

Hacia ese lugar también se dirigió con urgencia una dotación de bomberos que al llegar constató que el foco ígneo estaba apagado, hallándose a una mujer sin signos vitales en el suelo de uno de los dormitorios, siendo identificada como Sabrina Ailen Vega, de 44 años.

Las fuentes policiales consultadas revelaron que no evidenciaba quemaduras en el cuerpo, por lo cual se presume en primera instancia que podría haber fallecido por inhalación de monóxido de carbono debido a la combustión de un colchón, aunque aún se esperan los informes de la autopsia.

Se dio inmediata intervención al Juzgado de Instrucción Penal de la localidad y a la División de Investigaciones (DDI), procediéndose también a secuestrar elementos vinculantes con el trágico suceso.

Más tarde, a las 19,50 del mismo lunes, se recibió un llamado anónimo informando sobre la presencia de un hombre la zona conocida como Cañadón del Mirador, el cual posiblemente estaba relacionado con el hecho.

Hacia ese lugar se dirigieron numerosos policías, entre ellos los dos oficiales jefes de la Dirección Zona Norte, José Britos (comisario mayor) y Luis Cerezo (comisario inspector), además del jefe local de la DDI y el segundo jefe de la Comisaría Segunda.

El individuo fue localizado cuando trataba de ocultarse entre las rocas del cañadón, siendo aprehendido de manera inmediata. Dijo llamarse Maximiliano Oviedo, constatándose que sobre el mismo pesada un pedido judicial de captura, no precisándose los motivos, por lo que quedó detenido a disposición de las autoridades judiciales, al tiempo que la policía procura establecer fehacientemente su presencia en el departamento donde se produjo el incendio.

En ese contexto, voceros de la DDI hicieron saber que los registros de cámaras de video muestran que la mujer fallecida había llegado al alojamiento el 5 de diciembre junto a un hombre adulto cuya figura coincide con la del detenido el lunes. Las filmaciones también registran movimientos previos al incendio y la salida de ese mismo individuo.