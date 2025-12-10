Ezio Tracanna asumió como Consejero Popular del Consejo de la Magistratura 

En una ceremonia realizada esta mañana en el Hotel Libertador de la ciudad de Trelew, Ezio Tracanna asumió formalmente su cargo como Consejero Popular del Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chubut, para el período 2025–2029, luego de haber sido elegido por el voto popular en las elecciones provinciales de octubre.

Durante el acto, Tracanna destacó el compromiso que asume con la ciudadanía y subrayó que trabajará con una mirada centrada en la transparencia, la accesibilidad y la defensa del interés público dentro del sistema de administración de justicia.

“Llego a este espacio con mucha humildad, con la responsabilidad que implica representar a miles de chubutenses, y con la convicción de que una justicia cercana, moderna y confiable es la base de una democracia fuerte”, expresó tras la jura.

El nuevo consejero también agradeció el acompañamiento de la comunidad, así como de todos los sectores que respaldaron su candidatura. “Este no es un logro individual, sino colectivo. Es un compromiso que asumo para servir y para mejorar el vínculo entre la justicia y la sociedad”, afirmó.

Finalmente, recalcó la convocatoria de Dante Bowen, Cano Ingram y la militancia en el territorio provincial, al sumarlo al proyecto que lo llevó a la responsabilidad asumida.