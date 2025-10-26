Siguen los vientos y el frío

La jornada electoral arrancará oscura y fría, luego de una noche que rondó los 4 grados, pero con fuertes vientos y chances de lluvia en la zona.

La temperatura máxima tardará en llegar, cerca de las 5 de la tarde y cerca del cierre de los comicios. Unos 13 grados y una merma en el temporal de vientos que persistió durante todo el fin de semana.

La noche terminará cerca de los 6 grados, despejada, para poder ver la noche con más claridad.

SL