10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 26 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel, pronóstico del tiempo, Servicio Meteorológico Nacional
26 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Siguen los vientos y el frío

Tras el viento persistente del sábado y las nubes de lluvia en la noche, este es el pronóstico para hoy, domingo electoral.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La jornada electoral arrancará oscura y fría, luego de una noche que rondó los 4 grados, pero con fuertes vientos y chances de lluvia en la zona.

 

La temperatura máxima tardará en llegar, cerca de las 5 de la tarde y cerca del cierre de los comicios. Unos 13 grados y una merma en el temporal de vientos que persistió durante todo el fin de semana.

 

La noche terminará cerca de los 6 grados, despejada, para poder ver la noche con más claridad.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Y Don Héctor sigue tocando: a los 92 años y desde los 5 emociona con los acordes de su acordeón
2
 ¿Cómo evitar el hackeo de WhatsApp?
3
 La increíble historia del gallo que canta desde las 4 y no deja dormir a los vecinos
4
 Alberto Jorge Ámbar QEPD
5
 Pasó un año y nada se sabe de Nayelly, la joven que se enamoró y huyó con el novio de su mamá
1
 Con fuerte presencia en la calle, Maira Frías (LLA) consolida su candidatura en Chubut
2
 Torres: "Todos los recursos provinciales y nacionales" están a disposición para el rastrillaje en la zona de Rocas Coloradas
3
 Torres sobre los fueros: "El que se opone a la eliminación es porque tiene el culo sucio"
4
 Se reporta que más de 7 millones de estadounidenses marcharon bajo el lema "No a los reyes" contra Donald Trump
5
 "Son centenas de bienes": El Gobierno de Chubut avanza en la recuperación de activos de la corrupción
Elecciones
elecciones |
Por Red43 -
elecciones |
Por Red43 -
Necrológicas
necrologicas |
Por Red43 -
necrologicas |
Por Red43 -
Elecciones
elecciones |
Por Red43 -
elecciones |
Por Red43 -