El gobernador de la provincia, Ignacio Torres, dijo unas palabras a la prensa antes de emitir su voto.

El domingo electoral transcurre con plena tranquilidad, destacó Torres y adelantó que los candidatos de "Despierta Chubut" esperan reunirse en Rawson para recibir los resultados finales.

"Hablé con varios intendentes y con los candidatos también, la verdad es que se está viviendo con mucha tranquilidad. Es un sistema nuevo y además hay un plebiscito en Chubut que excede la votación de candidatos y es importante", comentó.

Respecto a la votación para la eliminación de los fueros, Torres destacó: "Es muy importante, quiero celebrar porque no siempre se dan estos debates que son un antes y un después para la calidad institucional de una provincia. Chubut está aprendiendo que podemos escribir nuestro propio destino, que podemos tener representantes de la provincia, que podemos tener espacios que defiendan Chubut, más allá de las coyunturas nacionales. Me parece que este plebiscito, más allá de que muchos se pongan nerviosos, también va a ser un antes y después".

En este sentido, Torres también comentó: "El lunes va a ser un día de celebración. Hay cosas que no puedo decir por la veda, pero yo estoy muy contento, confío en los chubutenses y vi de primera mano cómo un tema que parecía ajeno o sofisticado, hoy es un debate llano y familiar, que invita a venir a votar. Eso me sorprendió para bien y creo que el lunes vamos a estar celebrando que vamos a ser una provincia que va a estar por encima del resto de las provincias en calidad institucional".

Por otro lado, Torres destacó la participación y el interés demostrado por la juventud chubutense en estas elecciones: "Los veo entusiasmados y los veo con ganas de hacerse escuchar, creo que esa voz hoy se va a alzar".

Finalmente, el gobernador se refirió a la importancia de estas elecciones a nivel nacional: "Esta es una elección nacional. Algunos quieren jugar a que se decide "Milei si o Milei no", pero eso es falso, es una trampa electoral. Acá elegimos mucho más que eso, acá las provincias tienen la posibilidad de hacerse escuchar con espacios que los representan y con un Congreso que, independientemente de cuál sea el resultado, va a ser igual".

R.G.