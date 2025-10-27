Sueños cumplidos: la emoción de los turistas frente a la belleza de Trevelin

Provenientes de Hernando, la querida Capital Nacional del Maní en la provincia de Córdoba, este grupo de viajeros llegó a la Patagonia de la mano de la agencia Misión Córdoba y Descubriendo América, demostrando que los sueños se cumplen con planificación y el anhelo de descubrir la belleza de nuestro país.

"Era mi sueño poder venir a conocer esto, con mucha ilusión", confiesa Ariel. Y la Patagonia les tenía reservada una sorpresa inolvidable. Aunque el plan original era comenzar visitando la majestuosidad del Parque Nacional Los Alerces, el amanecer trajo consigo un regalo inesperado: las montañas nevadas en pleno octubre. Esta postal mágica fue la señal para un "cambio de plan" espontáneo. Conmovidos por el paisaje invernal que vestía las montañas, decidieron adelantar su encuentro con el tapiz floral.

Así, Trevelin les dio la bienvenida con sus famosas hectáreas de tulipanes en plena floración. Un verdadero derroche de variedad y colores que impactó a los visitantes. "Gracias a Dios nos tocó un día hermoso y podemos disfrutar estas hectáreas de tulipanes," relata Ariel con alegría. La aventura fue descrita como una "hermosa experiencia poder ver esta belleza de colores y variedades de tulipanes."

Este viaje, que refleja la alegría del turismo nacional, también se distingue por un detalle patriótico. Ariel y sus acompañantes llevan consigo la "banda de Argentina" a cada destino, asegurando que "cada foto está presente la banda de Argentina."

Con el corazón lleno de imágenes imborrables, la recomendación de Ariel Barnat es sincera: "Sí, lo recomendamos a todos, a todos los argentinos que puedan venir a conocerlo. Recomiendo todo para que vengan acá al campo de tulipanes."

Marta y su esposo Juan Manuel viajaron desde Mar del Plata para recorrer estos espectaculares paisajes: "Un lugar hermoso, bellísimo", sostuvieron.

La pareja llegó hasta la Patagonia guiados por lo que veían en la tele, y por las experiencias de amigos que ya disfrutaron de las bellezas del lugar. La nieve los sorprendió en plena primavera, y les brindó "el espectáculo completo".

Finalmente, la pareja oriunda de Mar del Plata remarcó la amabilidad con la que fueron recibidos y acompañados durante todo su trayecto.