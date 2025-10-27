Álvarez sobre las elecciones: "“Mi banca le pertenece al Partido Radical"

Rubén Álvarez, presidente del Concejo Deliberante de Esquel, compartió sus impresiones luego de la jornada electoral celebrada en el día de ayer: “A nivel de las provincias en general se generó una polarización porque hay provincias en las que había espacios provinciales que estaban muy fuertes y, sin embargo, terminaron siendo segundas o terceras fuerzas por esta polarización nacional de La Libertad Avanza y del espacio del peronismo”.



Esa polarización, Álvarez la ve en aspectos claves, como son el trabajo: “La modificación de las leyes de trabajo. Hay un espacio que plantea una modificación total y hay otro espacio que aseguraría que quede todo como está”.



Frente a la polarización, es difícil plantear una alternativa: “Tampoco había propuestas tan fuertes en un centro en el que se dijese, bueno, la posibilidad de acceder a una Cámara de Diputados con números como para poder modificar esos temas”.



La Boleta Única tiene sus ventajas para Álvarez, pero sus contras en el nivel de esta elección en particular: “Tener tres boletas creo que eso confundió mucho a la gente. Había mucha gente mayor que probablemente no haya terminado entendiendo bien lo que votó o las explicaciones que se le daban”, y como fiscal, marcó que notó la ausencia de jóvenes en lo que fue la totalidad de la jornada: “las encuestas suponían que iba a estar apenas por sobre del 50% (la asistencia) y la verdad que se superó, así que positivo eso”.



El impacto en el armado Municipal y el espacio que comparte con la gestión gobernante: “Más allá de que tengamos algún concejal que sí ha expresado su cercanía a La Libertad Avanza, hoy a las ocho y media de la mañana estaba la comisión constituida con concejales que son de diferentes ideologías políticas. Así que yo la verdad, priorizo el trabajo y obviamente que habrá oportunidad para que cada uno haga su lectura política”, en lo que Álvarez es orgánico con el Partido Radical: “Mi banca le pertenece al partido radical. Lo que se decide en el partido, será la decisión que yo tome”.



