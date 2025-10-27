De Hernando a Trevelin: Familia cordobesa cumplió su "sueño" de ver los tulipanes de Patagonia

La temporada de floración de Tulipanes Patagonia sigue atrayendo visitantes de todo el país, que llegan a la Comarca Andina para ser testigos del vibrante espectáculo de colores. Este es el caso de Ariel Barnat, quien junto a su familia, viajó desde Hernando, Capital Nacional del Maní, en la provincia de Córdoba, con el objetivo específico de conocer el famoso campo de flores.

Ariel Barnat relató que el viaje se concretó gracias a una promoción turística: "A los Tulipanes llegamos a través de 'Misión Córdoba y descubriendo América' de Córdoba Capital, que es una agencia de viaje y hace programa todos los sábados por un canal de Córdoba".

Barnat confesó que visitar el campo de tulipanes era un anhelo de larga data, concretado en una jornada ideal: "Era mi sueño poder venir a conocer esto, con mucha ilusión y bueno, gracias a Dios nos tocó un día hermoso y podemos disfrutar estas hectáreas de tulípanes".

Sin embargo, el viaje tuvo un pequeño cambio de planes debido al clima patagónico: "Esta mañana apenas nos levantamos vimos la nieve. Y hubo un cambio de plan. Hubo un cambio de día, era mañana los tulipanes y hoy el Parque Nacional Los Alerces, pero bueno, lo cambiamos a los días".

A pesar de la alteración en el itinerario, la experiencia en el campo de Trevelin fue memorable: "Fue una hermosa experiencia poder ver esta belleza de colores y variedades de tulipanes y sí, lo recomendamos a todos, a todos los argentinos que puedan venir a conocerlo".

Ariel Barnat y su familia demostraron su pasión por el país al llevar un elemento simbólico a su visita: "La verdad que siempre, a todos lados vamos con la banda de Argentina donde sea y siempre, cada foto está presente la banda de Argentina".

El turista cordobés cerró su visita con una firme recomendación a la comunidad argentina para que no se pierdan el espectáculo de los tulipanes en Chubut.



