Con solo 17 años, creó @fenikks: La marca que transforma 20 tapitas en canilleras y dona a los potreros

La 4ª edición de la Expo Agua de Trevelin se prepara para recibir a un joven emprendedor que está generando un impacto positivo a nivel nacional: Tomi Machuca, el creador de la marca @fenikks. Con solo 17 años, Machuca diseñó un modelo de negocio que combina la innovación ecológica con un profundo compromiso social, transformando residuos plásticos en equipamiento deportivo.

El proyecto de Tomi Machuca, bajo la marca @fenikks, es un ejemplo de economía circular en el ámbito deportivo: "una marca que transforma 20 tapitas en un par de canilleras".

La propuesta de Machuca va más allá de la sostenibilidad ambiental; tiene un fuerte componente de ayuda a la comunidad. El modelo se basa en un sistema de donación directa a potreros de todo el país: "Por cada par que se compra, donan otro a los potreros de todo el país".

De esta manera, la iniciativa de Tomi Machuca se resume como: "Impacto ambiental + compromiso social = una forma distinta de cambiar el juego".

El espíritu emprendedor de Tomi no se detiene en @fenikks. Hoy, el joven está dando un paso aún más ambicioso en el ámbito deportivo: "Tomi va por más: ¡está creando un club de fútbol desde cero!".

La historia de Tomi Machuca y su proyecto será compartida con la comunidad y otros emprendedores en el marco de la Expo Agua. El evento se realizará el próximo 4 y 5 de noviembre en el Polideportivo de Trevelin.

El joven estará compartiendo su "experiencia como joven emprendedor con propósito" en un ciclo de charlas organizadas por Coop16.

La invitación es abierta a toda la comunidad: "No te pierdas su historia y vení a inspirarte con quienes están cambiando el futuro desde sus ideas".



