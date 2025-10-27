15°
27 de Octubre de 2025
27 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Donald Trump se adjudicó el triunfo de Javier Milei: "Fue una gran victoria, le di un gran consejo"

El presidente de Estados Unidos celebró la victoria de LLA en el Senado, y afirmó que el pueblo argentino "justificó nuestra confianza en él," garantizando un financiamiento clave para el país.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se adjudicó el contundente triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas argentinas, que lograron engrosar su bloque en el Senado.

El mandatario estadounidense, quien se encuentra de visita oficial en Japón, aseguró haber brindado un "enorme respaldo" al gobierno de Javier Milei.

 

Trump felicitó al presidente argentino por los resultados, aunque se mostró sorprendido por la magnitud de la victoria libertaria. "Le di un respaldo, un enorme respaldo", dijo el mandatario estadounidense a la prensa al llegar a Japón.

 

El resultado de los comicios no solo fortalece la posición del oficialismo en el Congreso argentino —que pasará de siete a 20 bancas en el Senado— sino que también es interpretado por la Casa Blanca como un voto de confianza a las reformas económicas de libre mercado y las medidas de austeridad impulsadas por Milei.

 

El triunfo se produce en un contexto de fuerte apoyo financiero y político de la administración Trump a la Argentina. El resultado electoral, según fuentes cercanas a Washington, garantiza los 20 mil millones de dólares en financiamiento que fueron prometidos por Trump a la Argentina. Este inédito intercambio de divisas busca respaldar al peso argentino y estabilizar al gobierno de Milei, al que Washington considera un aliado vital en América Latina para contrarrestar la influencia de China en la región.

 

Más temprano, Scot Bessent, secretario del Tesoro estadounidense y uno de los artífices del apoyo al gobierno argentino, también felicitó a Milei, indicando que el mandatario argentino ahora "tiene un mandato renovado para el cambio" y reiterando que "Argentina es un aliado vital en América Latina" para Washington.

 

El presidente Javier Milei respondió casi de inmediato a las declaraciones de su par estadounidense a través de redes sociales. El mandatario argentino agradeció la "confianza" de Trump en el pueblo argentino, lo llamó "gran amigo" del país y se ofreció públicamente para "dar la batalla por la civilización occidental".

 

Trump había felicitado previamente a Milei en redes sociales, afirmando: "¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”.

T.B

 

