Esquel, Argentina
Lunes 27 de Octubre de 2025
#Esquel
27 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Leandro Franco, oficial del Servicio Penitenciario, se recibió de abogado y celebró su logro en Esquel

A los 38 años, Leandro Noé Franco culminó la carrera de Abogacía en la Universidad Siglo XXI. Defendió su tesis en Córdoba, aprobó con 9 y regresó a Esquel para compartir la alegría junto a su familia.
Por Redacción Red43

Leandro Noé Franco, de 38 años, alcanzó un importante logro personal y profesional al recibirse de abogado en la Universidad Siglo XXI, tras completar las 42 materias de la carrera y defender con éxito su tesis final, en la que obtuvo una calificación de 9.

 

Franco, oficial del Servicio Penitenciario Federal y padre de Isabella, Constanza y Amaris, viajó a la ciudad de Córdoba para rendir su tesis el pasado 21 de octubre. Luego de aprobar, regresó a Esquel el sábado 25 de octubre, donde fue recibido con gran emoción por sus seres queridos, quienes lo acompañaron en la celebración de un sueño cumplido.

 

Con esfuerzo, constancia y dedicación, Leandro logró equilibrar su vida familiar y laboral con los estudios universitarios, convirtiéndose en un ejemplo de perseverancia y superación personal.

 

 

R.G.

 

