Martes 28 de Octubre de 2025
28 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Corte de luz programado para mañana en Trevelin: Afectará Ruta 71, Ruta 259 y la Portada Sur de Los Alerces

La interrupción se realizará el miércoles 29 de octubre en dos franjas horarias (de 9:00 a 9:40 hs y de 9:00 a 11:00 hs) por tareas de mantenimiento en líneas de media tensión.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Se informa a la comunidad de Trevelin y sus alrededores sobre un corte programado en el suministro eléctrico que se llevará a cabo para realizar tareas de mantenimiento esenciales en las líneas de media tensión.

 

La interrupción del servicio está prevista para el próximo miércoles 29 de octubre y afectará a distintos sectores de la localidad y áreas de influencia.

 

El corte de energía se dividirá en dos franjas horarias, afectando a varias rutas, callejones y loteos, incluyendo la zona de ingreso al Parque Nacional Los Alerces.

 

1. Interrupción de 9:00 a 9:40 Hs (40 minutos):

 

Durante este breve periodo de la mañana, las siguientes áreas experimentarán la interrupción del servicio:

 

  • Ruta N° 71 y sus Callejones.

     

  • Ruta 259 entre planicie y Loteo el Cóndor.

     

  • Callejón La Calera.

     

  • Loteo Turcato.

     

  • Parque Nacional Los Alerces Portada Sur.

     

2. Interrupción de 9:00 a 11:00 Hs (2 horas):

 

Posteriormente, y abarcando un período más extenso, se mantendrá el corte en las siguientes ubicaciones, coincidiendo parcialmente con las zonas del primer corte:

 

  • Ruta 259 entre planicie y Loteo el Cóndor.

     

  • Callejón La Calera.

     

  • Loteo Turcato.

     

La empresa prestataria del servicio pide disculpas por las molestias ocasionadas a los usuarios y recuerda la importancia de estas tareas para garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad de la red eléctrica de media tensión.

 



T.B

 

