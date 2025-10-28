20°
Esquel, Argentina
Martes 28 de Octubre de 2025
28 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Educación y prevención: la Agrupación Jáuregui fortalece la salud sexual en Esquel

La Agrupación Jáuregui realiza talleres en escuelas, centros vecinales e institutos, promoviendo educación, sensibilización y acceso a testeo y preservativos.
Nora Cisneros de Agrupación Jáuregui dialogó con Red43 sobre los diferentes talleres que se llevan adelante desde el espacio. 

 

"La Agrupación Jáuregui se destaca por hacer talleres dinámicos, de actualización y de sensibilización sobre la prevención respecto al VIH y las infecciones de transmisión sexual o ITS", comentó Nora. 

 

Estos talleres son brindados en diferentes espacios de la ciudad, desde centros vecinales hasta escuelas e institutos de formación docente: "Hasta ahora tuvimos éxito en el sentido de que las personas participan preguntando y haciendo consultas en ese momento o después a nuestro número de WhatsApp".

 

Nora remarca la importancia no sólo de conocer todas las formas de prevención, sino también de saber utilizarlas. Por este objetivo trabajan desde la Agrupación Jáuregui: "Nosotros como agrupación logramos que distintos establecimientos escolares e incluso privados como la Cooperativa cuenten con un dispenser, no solamente para el plantel o la comunidad que asiste a esos lugares, sino para el público en general". 

 

Para el próximo año, la Agrupación Jáuregui planea continuar con estos talleres de prevención y sensibilización, principalmente enfocados en el trabajo con docentes y estudiantes. 

 

Comunicándose al número 2945-595686, las personas interesadas pueden solicitar un turno para un testeo, pueden requerir información sobre las formas de prevención o sobre los puntos para obtener preservativos en la ciudad. 

 

 

