Educación y prevención: la Agrupación Jáuregui fortalece la salud sexual en Esquel

Nora Cisneros de Agrupación Jáuregui dialogó con Red43 sobre los diferentes talleres que se llevan adelante desde el espacio.

"La Agrupación Jáuregui se destaca por hacer talleres dinámicos, de actualización y de sensibilización sobre la prevención respecto al VIH y las infecciones de transmisión sexual o ITS", comentó Nora.

Estos talleres son brindados en diferentes espacios de la ciudad, desde centros vecinales hasta escuelas e institutos de formación docente: "Hasta ahora tuvimos éxito en el sentido de que las personas participan preguntando y haciendo consultas en ese momento o después a nuestro número de WhatsApp".

Nora remarca la importancia no sólo de conocer todas las formas de prevención, sino también de saber utilizarlas. Por este objetivo trabajan desde la Agrupación Jáuregui: "Nosotros como agrupación logramos que distintos establecimientos escolares e incluso privados como la Cooperativa cuenten con un dispenser, no solamente para el plantel o la comunidad que asiste a esos lugares, sino para el público en general".

Para el próximo año, la Agrupación Jáuregui planea continuar con estos talleres de prevención y sensibilización, principalmente enfocados en el trabajo con docentes y estudiantes.

Comunicándose al número 2945-595686, las personas interesadas pueden solicitar un turno para un testeo, pueden requerir información sobre las formas de prevención o sobre los puntos para obtener preservativos en la ciudad.

R.G.