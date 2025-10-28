Policía y Bomberos trabajan frente a la Escuela N° 713 por humo en una camioneta

En la noche de hoy martes, a las 23 horas, se reportó el pedido de Bomberos para atender una camioneta que emanaba humo y explosiones extrañas.

Al estar frente a la Escuela 713, la Policía acudió al lugar cercando el transito en precaución, para no interrumpir las acciones correspondientes.

La camioneta se encontraba en el pasaje justo frente a la entrada del edificio, en una zona donde también circulan colectivos, pero la rápida acción previno de daños mayores.

Noticia en desarrollo.

SL