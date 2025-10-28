Policía y Bomberos trabajan frente a la Escuela N° 713 por humo en una camioneta

28 de Octubre de 2025
sociedad |
En la noche de hoy martes, a las 23 horas, se reportó el pedido de Bomberos para atender una camioneta que emanaba humo y explosiones extrañas.
Al estar frente a la Escuela 713, la Policía acudió al lugar cercando el transito en precaución, para no interrumpir las acciones correspondientes.
La camioneta se encontraba en el pasaje justo frente a la entrada del edificio, en una zona donde también circulan colectivos, pero la rápida acción previno de daños mayores.
Noticia en desarrollo.
SL
