Martes 28 de Octubre de 2025
28 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Esquel con cielo despejado y una máxima que rozará los 20°C

La jornada del martes 28 de octubre presentará temperaturas agradables, pero se alerta por el índice de radiación UV que será "muy alto" cerca del mediodía y la tarde.
El pronóstico del tiempo para mañana, martes 28 de octubre, en Esquel, anticipa una jornada con un notable ascenso de la temperatura y cielo despejado a parcialmente nublado. La máxima se espera que alcance los 20°C cerca de las 17:00 horas, con una sensación térmica idéntica.

 

La mañana comenzará con temperaturas bajas, de 3°C a 5°C (con sensación térmica de 2°C a 3°C) y cielo despejado, pasando a soleado a partir de las 8:00 horas. A partir de las 11:00 horas, el cielo presentará "nubes y claros" y la temperatura subirá rápidamente, alcanzando los 19°C a las 14:00 horas.

 

El viento será leve a moderado, predominando del Noreste durante la mañana (6-28 km/h) y rotando al Noroeste por la tarde (10-30 km/h). No se esperan precipitaciones.

 

Alerta por Radiación UV: Se advierte que entre las 14:00 horas se registrará un índice de radiación UV "¡MUY ALTO!" (FPS: 25-50), por lo que se recomienda tomar precauciones, aunque en otros momentos del día el riesgo será bajo o medio.

