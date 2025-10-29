16°
20° 12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 29 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
29 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Continúa la búsqueda la pareja desaparecida en inmediaciones de Comodoro Rivadavia 

Durante el último rastrillaje se recorrieron unos 15 kilómetros. De las tareas participan efectivos policiales, perros y además se continúa con un amplio despliegue de recursos materiales.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

 

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, continúa con la búsqueda de Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y de Juana Inés Morales, de 69, abarcando una amplia zona de rastrillaje entre las ciudades de Comodoro Rivadavia y Camarones. 

 

Durante las últimas tareas realizadas se recorrieron unos 15 kilómetros de terreno participando dieciséis efectivos policiales, contando con la intervención del personal de la División Búsqueda de Personas y de la División Canes Comodoro Rivadavia, con la asistencia de un perro adiestrado en RH. 

 

La búsqueda se centró en el sector comprendido entre el punto de hallazgo del vehículo en el que se movilizaba la pareja y la Ruta Nacional N° 3. 

 

En el operativo desplegado en las últimas horas se avanzó en dirección noreste hasta la Ruta Provincial N° 73, mientras otro grupo efectuó rastrillaje siguiendo el cañadón por donde corre el Río “La Máquina” hasta la Ruta Provincial N° 1.

 

Las tareas se realizan bajo la supervisión del subcomisario Patricio Fabián Rojas, Jefe de la División Búsqueda de Personas de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia de la Policía del Chubut.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Alerta por foco ígneo en Jenkins: Brigada Esquel, Bomberos y Ejército trabajan en el combate del fuego
2
 Policía y Bomberos trabajan frente a la Escuela N° 713 por humo en una camioneta
3
 Esquel: Condenado a 8 meses de prisión efectiva un hombre por "exceso en la defensa"
4
 Halloween con mascotas en Esquel: Habrá maquillaje artístico, sorteos y colorimetría canina en vivo
5
 Una conductora perdió el control en Ruta 40 al esquivar un pozo
1
 Torres: "Todos los recursos provinciales y nacionales" están a disposición para el rastrillaje en la zona de Rocas Coloradas
2
 La Libertad Avanza se impone en las elecciones a nivel nacional
3
 Torres sobre los fueros: "El que se opone a la eliminación es porque tiene el culo sucio"
4
 "Luque tiene su lugar como diputado nacional"
5
 Ezio Tracanna al Consejo de la Magistratura por la Circunscripción Esquel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -