La Feria Integradora de Salud llega a la Sociedad Rural de Esquel

El próximo jueves 30 de octubre, la Sociedad Rural de Esquel será el escenario de una Jornada Especial dedicada a la salud comunitaria. Se trata de la Feria Integradora de Salud, un evento que promete talleres y stands interactivos centrados en la prevención y promoción de hábitos saludables bajo el lema "Comienzo Saludable. Futuros esperanzadores".

La jornada se llevará a cabo el jueves 30 de octubre en un amplio horario, desde las 09:30 a.m. hasta las 14:30 p.m.. La entrada es libre y gratuita para toda la comunidad.

La Feria, organizada por la Asociación de Enfermería del Chubut, ofrecerá una variedad de talleres y stands interactivos que abordarán problemáticas de salud de alto impacto en la población.

Entre los temas centrales que se tratarán en la Feria Integradora de Salud se encuentran:

Alimentación y vida Saludable

Cuidados en la Diabetes

Prevenir y controlar la Hipertensión Arterial

Consumo Problemático de Drogas

Prevención del Cáncer de mamas

RCP Adulto y Pediátrico

La iniciativa cuenta con la colaboración y participación de múltiples entidades y organismos, incluyendo AHE (Asociación de Hoteleros y Empresarios), el Municipio de Esquel, Rotaract Esquel, Desarrollo y otras instituciones que trabajan bajo la consigna "Unidos para hacer el bien".

Se invita a todos los vecinos a acercarse a la Sociedad Rural para participar de estos espacios de formación y prevención, que buscan fortalecer la conciencia sobre el cuidado de la salud en la comunidad.





T.B