Miércoles 29 de Octubre de 2025
29 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

La Feria Integradora de Salud llega a la Sociedad Rural de Esquel

La jornada especial, organizada por la Asociación de Enfermería del Chubut, se llevará a cabo este jueves 30 de octubre de 9:30 a 14:30 hs en la Sociedad Rural.
El próximo jueves 30 de octubre, la Sociedad Rural de Esquel será el escenario de una Jornada Especial dedicada a la salud comunitaria. Se trata de la Feria Integradora de Salud, un evento que promete talleres y stands interactivos centrados en la prevención y promoción de hábitos saludables bajo el lema "Comienzo Saludable. Futuros esperanzadores".

 

La jornada se llevará a cabo el jueves 30 de octubre en un amplio horario, desde las 09:30 a.m. hasta las 14:30 p.m.. La entrada es libre y gratuita para toda la comunidad.

 

La Feria, organizada por la Asociación de Enfermería del Chubut, ofrecerá una variedad de talleres y stands interactivos que abordarán problemáticas de salud de alto impacto en la población.

 

Entre los temas centrales que se tratarán en la Feria Integradora de Salud se encuentran:

 

  • Alimentación y vida Saludable

     

  • Cuidados en la Diabetes

     

  • Prevenir y controlar la Hipertensión Arterial

     

  • Consumo Problemático de Drogas

     

  • Prevención del Cáncer de mamas

     

  • RCP Adulto y Pediátrico

     

La iniciativa cuenta con la colaboración y participación de múltiples entidades y organismos, incluyendo AHE (Asociación de Hoteleros y Empresarios), el Municipio de Esquel, Rotaract Esquel, Desarrollo y otras instituciones que trabajan bajo la consigna "Unidos para hacer el bien".

 

Se invita a todos los vecinos a acercarse a la Sociedad Rural para participar de estos espacios de formación y prevención, que buscan fortalecer la conciencia sobre el cuidado de la salud en la comunidad.



T.B

 

