Miércoles 29 de Octubre de 2025
29 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Llega el AbueFest: Música, juegos y un gran baile para celebrar a los Adultos Mayores

El domingo 2 de noviembre, el Polideportivo Municipal será sede del AbueFest, una jornada recreativa impulsada por el Municipio de El Bolsón con música en vivo, concursos, sorteos y un cierre a puro baile junto a la banda Bolsonicos.
El intendente Bruno Pogliano presentó oficialmente el AbueFest, un evento que busca celebrar, compartir y disfrutar junto a los adultos mayores de El Bolsón y alrededores.

 

La cita será el domingo 2 de noviembre desde las 15 horas en el Polideportivo Municipal, con una jornada de variadas actividades: juegos tradicionales, concursos, música, sorteos y un gran baile de cierre con Bolsonicos.

 

 

Durante la presentación, Pogliano remarcó la importancia de “generar espacios de encuentro e inclusión para nuestros adultos mayores, donde puedan recrearse, compartir y fortalecer vínculos”.

 

El evento es organizado por las áreas de Turismo, Cultura y Deportes, con la participación de talleres y grupos de adultos mayores de toda la Comarca Andina y Bariloche.

 

 

Clelia, coordinadora del taller Accionando, explicó que el encuentro será “un mimo para nuestros abuelos y abuelas, un momento para compartir, jugar y reír”.

 

En tanto, Gustavo, del grupo Adultos en Movimiento, resaltó que estas actividades “promueven una vida activa y saludable, fortaleciendo tanto la salud física como emocional”.

 

Se espera la participación de más de 200 personas provenientes de El Hoyo, Lago Puelo, Cholila, El Maitén, Epuyén y Bariloche.

 

 

 

O.P.

 

