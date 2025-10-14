15°
Martes 14 de Octubre de 2025
RED43 comarca-andina Bruno AriasEl BolsónPeña de Palín
14 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Bruno Arias llega a la Comarca para una nueva edición de “La Peña de Palín”

El reconocido cantautor jujeño se presentará el domingo 9 de noviembre, acompañado por artistas de la Comarca. Desde el mediodía habrá música, danza y buffet popular.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La música popular vuelve a reunir a la comunidad de la Comarca Andina con una nueva edición de “La Peña de Palín”, una propuesta cultural impulsada por el músico Palín Possetto, que se transformó en un punto de encuentro.

 

Esta vez, la jornada contará con la presencia estelar de Bruno Arias, una de las voces más reconocidas del folclore argentino contemporáneo, quien compartirá escenario con Vivas/Gómez, Desmadre y Santi Carter, además de presentaciones de danzas.

 

Será el domingo 9 de noviembre, desde el mediodía, en el Club El Refugio (Diagonal Merino 3270, El Bolsón). Habrá buffet popular y comidas caseras durante toda la jornada

 

Las primeras 30 entradas anticipadas tienen un valor de $25.000 y pueden reservarse al 2944-807298.

 

 

Encuentro con raíces locales

 

Autor de encuentros culturales solidarios como “Un abrazo para Maga”, Palín Possetto vuelve a apostar por un formato que combina arte, comunidad y música popular. La propuesta sostiene el vínculo entre artistas comarcales y referentes nacionales, promoviendo espacios donde la cultura florece desde el territorio.

 

Entre los artistas que acompañarán la jornada se encuentran Adrián Vivas y Leo Gómez, quienes forman el dúo Vivas/Gómez y recorrieron escenarios de distintos puntos de la Patagonia con un repertorio que celebra la música argentina y latinoamericana. También estará el trío Desmadre, conformado por Mariana Silvestrín, Manuela Cuello y Mariana Seguí, con su propuesta de folklore con identidad propia.

 

Bruno Arias, voz de los pueblos andinos

 

Premio Konex 2015 y Consagración de Cosquín 2013, Bruno Arias es uno de los grandes referentes del folclore actual.

 

Desde sus inicios junto a Jaime Torres, lleva su mensaje por el país y el mundo, reivindicando la cultura andina y la lucha de los pueblos originarios

 

 

O.P.

 

