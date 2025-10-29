Reprogramaron los cortes de energía: ¿Cuándo serán y a qué localidades afectan?

La Dirección General de Servicios Públicos (DGSP) del Gobierno del Chubut informó la reprogramación de los cortes de energía programados que se llevarán a cabo durante esta semana en la cordillera chubutense.

Los trabajos, que forman parte del plan de mantenimiento y optimización de la red eléctrica provincial, se realizarán el jueves 30 y el viernes 31 de octubre, entre las 14 y las 17 horas.

Jueves 30 de octubre: Epuyén y Cholila

El primer corte confirmado se desarrollará este jueves 30, afectando a las localidades de Epuyén y Cholila.

Durante tres horas, el suministro eléctrico será interrumpido para ejecutar la transferencia del transformador 133/33.

Viernes 31 de octubre: El Hoyo, Lago Puelo y El Maitén

Por su parte, el corte que estaba previsto para el jueves en otras localidades fue reprogramado para el viernes 31 de octubre, manteniendo el mismo horario: de 14 a 17 horas.

La interrupción alcanzará a El Hoyo, Lago Puelo y El Maitén, donde se realizarán tareas de mantenimiento preventivo y verificación de transformadores

O.P.