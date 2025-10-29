22° 11°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 29 de Octubre de 2025
RED43 comarca-andina Cortes de energiaLago PueloEl HoyoEpuyenEl Maiténcholila
29 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Reprogramaron los cortes de energía: ¿Cuándo serán y a qué localidades afectan?

La DGSP del Chubut reprogramó los cortes de energía previstos para esta semana en la cordillera. Serán el jueves 30 y viernes 31 de octubre.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Dirección General de Servicios Públicos (DGSP) del Gobierno del Chubut informó la reprogramación de los cortes de energía programados que se llevarán a cabo durante esta semana en la cordillera chubutense.
Los trabajos, que forman parte del plan de mantenimiento y optimización de la red eléctrica provincial, se realizarán el jueves 30 y el viernes 31 de octubre, entre las 14 y las 17 horas.

 

Jueves 30 de octubre: Epuyén y Cholila

 

El primer corte confirmado se desarrollará este jueves 30, afectando a las localidades de Epuyén y Cholila.
Durante tres horas, el suministro eléctrico será interrumpido para ejecutar la transferencia del transformador 133/33.

 

 

Viernes 31 de octubre: El Hoyo, Lago Puelo y El Maitén

 

Por su parte, el corte que estaba previsto para el jueves en otras localidades fue reprogramado para el viernes 31 de octubre, manteniendo el mismo horario: de 14 a 17 horas.
La interrupción alcanzará a El Hoyo, Lago Puelo y El Maitén, donde se realizarán tareas de mantenimiento preventivo y verificación de transformadores

 

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Horror al abrir un freezer: encontraron el cuerpo descuartizado de un hombre
2
 Alerta por foco ígneo en Jenkins: Brigada Esquel, Bomberos y Ejército trabajan en el combate del fuego
3
 Policía y Bomberos trabajan frente a la Escuela N° 713 por humo en una camioneta
4
 La NASA activó el protocolo de defensa planetaria ¿Qué es 3I/Atlas?
5
 Esquel: Condenado a 8 meses de prisión efectiva un hombre por "exceso en la defensa"
1
 Torres: "Todos los recursos provinciales y nacionales" están a disposición para el rastrillaje en la zona de Rocas Coloradas
2
 La Libertad Avanza se impone en las elecciones a nivel nacional
3
 Torres sobre los fueros: "El que se opone a la eliminación es porque tiene el culo sucio"
4
 "Luque tiene su lugar como diputado nacional"
5
 Ezio Tracanna al Consejo de la Magistratura por la Circunscripción Esquel
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -