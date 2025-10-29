22° 11°
Finalizó la renovación del mirador de la Virgen en el cerro Currumahuida

La nueva estructura de madera fue construida con material obtenido del retiro de pinos exóticos, en un trabajo conjunto entre la Municipalidad de Lago Puelo y la Brigada de Incendios Forestales.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Dirección de Turismo de Lago Puelo confirmó la finalización de las obras de mejora en el mirador de la Virgen, uno de los puntos panorámicos más visitados del cerro Currumahuida (también conocido como cerro Negro). El sitio, muy frecuentado por vecinos y turistas, vuelve a estar disponible con una nueva estructura de madera y mayor seguridad.

 

Trabajo con enfoque ambiental

 

La intervención se realizó en conjunto con la Brigada de Incendios Forestales, base Lago Puelo, que llevó adelante las tareas de apeo de ejemplares de pino, una especie exótica e invasora.

 

La madera obtenida se utilizó para construir la nueva tarima del mirador, en busca de concretar una acción de aprovechamiento responsable de recursos dentro del entorno natural.

 

 

Punto de visita obligado

 

Ubicado en una de las laderas del cerro Currumahuida, el  mirador de la Virgen es considerado un sitio de referencia.

 

Con las tareas finalizadas, vuelve a estar plenamente operativo, ofreciendo una experiencia renovada para quienes recorren el cerro Currumahuida. Por su fácil acceso, se consolida como uno de los lugares imperdibles de Lago Puelo dentro del circuito de la Comarca Andina.

 

La obra forma parte de un plan más amplio orientado a reforzar la infraestructura turística, priorizando sitios de uso público que necesitan mantenimiento y actualización.

 

 

 

O.P.

 

