Esquel, Argentina
Miércoles 29 de Octubre de 2025
29 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Estudiantes de la Escuela n°758 pintarán solidariamente el Jardín n°4403

Desde el espacio curricular orientado al arte, los estudiantes prepararon un diseño que le dará identidad al espacio destinado a la educación inicial.
Por Redacción Red43

El Proyecto Solidario de la Escuela N° 758, es llevado a cabo por el quinto año del turno vespertino, estudiantes orientados al arte y proponiendo aportar a la comunidad esquelense.

 


Desde el espacio curricular Proyecto Solidario, los jóvenes explican que “Los estudiantes pensamos qué actividad podemos hacer en territorio, teniendo en cuenta que es una escuela con orientación en artes visuales. Nos encontramos con que nuestros vecinos, el jardín inicial N° 4403, tenía una necesidad que nosotros podíamos cubrir”.

 


El punto estaba a la vista: faltaba una referencia visual en el edificio sobre el trabajo con infancias: “Podemos observar que el jardín no tiene ninguna referencia, algún dibujo que haga las infancias. Nos pusimos en contacto y empezamos a pensar qué podemos hacer sobre el frente de la escuela y la escuela se le ocurrió hacer motivos infantiles”.

 


El boceto está terminado y ahora, los jóvenes avanzan con la preparación: “Estamos en la etapa de mirar cómo vamos a trasladar el dibujo a la pared con la previa intervención de limpieza, mantenimiento para después ya blanquearla y comenzar con el dibujo”.

 


La pasión del arte que los lleva desde chicos a orientarse en su formación, será ahora parte de la comunidad desde este trabajo, a la vista de toda la familia y también de los más chicos que podrán despertar su curiosidad viendo el trabajo cada día.

 


SL
 

 

