Esquel, con nuevos talentos, se prepara para el cierre del Circuito Anual de Natación Máster en Puerto Madryn

El equipo de Natación Máster de Esquel se encuentra en la recta final de su preparación para participar en el último torneo del circuito anual de Chubut, que se llevará a cabo en Puerto Madryn. La delegación de 33 nadadores viajará con altas expectativas, incluyendo nuevos integrantes que harán su debut en la categoría.

Facundo Gonzales, entrenador del equipo, brindó detalles sobre la preparación y los objetivos del equipo. "Somos 33 los que vamos a ir al último torneo, la verdad que el equipo se estuvo preparando bien", afirmó.

El equipo realizó recientemente un "encuentro sprint" que sirvió para motivar a los nadadores y llegar al cierre del circuito "con muchas pilas y energías".

La delegación de Esquel se caracteriza por la incorporación de nuevos talentos que vivirán su primera experiencia en el circuito Máster: "Llevamos varios nuevos integrantes del equipo que van a hacer su primera presentación en un torneo máster, así que bueno, ellos tienen muchas ganas de participar".

En cuanto a los objetivos, el entrenador no dudó en expresar la ambición del grupo: "En general el equipo, vamos a ir a pelear, subirnos al podio, así que contentos por eso también".

El grupo de 33 deportistas entrena en diferentes horarios, algunos por la mañana y otros por la tarde, pero, según Gonzales, mantienen un nivel similar y trabajan en la corrección de detalles.

El torneo en Puerto Madryn marca el cierre del circuito anual de la Federación de Chubut. En esta competencia "se va a entregar al ganador al podio del año y después en sus respectivas categorías". Para el equipo de Esquel, este torneo será el último de las actividades oficiales de 2025, aunque el entrenador manifestó el deseo de realizar alguna actividad más en la ciudad si es posible.

Finalmente, Gonzales se refirió a la nueva infraestructura deportiva de la ciudad, el natatorio municipal N°2: "Estuvimos conociendo la nueva pileta del natatorio municipal n2, la verdad que las instalaciones están espectaculares, una pileta muy linda que se puede aprovechar al 100%". El entrenador expresó su esperanza de que este nuevo espacio pueda "descomprimir un poco la pila que tenemos acá, la única, que descomprima y bueno, que se sume muchísima más gente".



