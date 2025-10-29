El Banco Central emitió una moneda de 10 pesos que conmemora el gol de Maradona a los Ingleses

El Banco Central de la República Argentina lanzó una moneda conmemorativa de plata en homenaje a uno de los goles de Diego Armando Maradona a los ingleses. La pieza rinde tributo a una de las páginas más gloriosas del fútbol argentino: la jugada del segundo gol en México 1986, considerado el mejor de todos los tiempos. El Gol del Siglo.

La nueva moneda forma parte del Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En el marco de esta iniciativa, el BCRA continúa este año una tradición que ya incluyó ediciones anteriores del torneo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

La moneda cuenta con características técnicas bien definidas: está hecha en plata, presenta un canto estriado, pesa 27 gramos y tiene un diámetro de 40 milímetros. En el reverso está visibilizado su valor nominal de $10, ubicado en el círculo central que representa el campo de juego, junto con la inscripción del año de emisión, 2025.

La nueva moneda que lanzó el Banco Central. (@BancoCentral_AR)La nueva moneda que lanzó el Banco Central. (@BancoCentral_AR)

El comunicado del Banco Central en redes sociales

Presentamos la moneda conmemorativa de plata Copa Mundial FIFA 2026 que tiene como motivo principal un esquema del segundo gol argentino ante Inglaterra en México 1986, considerado como el mejor de la historia de los mundiales.

El anverso muestra una pelota atravesando la moneda, como alegoría de la pasión por el fútbol que se vive en la Argentina.

El reverso ilustra la jugada del segundo gol argentino del 22 de junio de 1986 en el partido contra la selección inglesa, del que se cumplirán 40 años en 2026.

La pieza está acuñada en plata 925, tiene un valor facial simbólico de $10, diámetro de 40 mm, peso de 27 gramos y canto estriado. Fue diseñada por el equipo del Banco Central y acuñada por la Real Casa de Moneda de España – Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Con esta pieza numismática, la Argentina participa por sexta vez en el Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA como lo hizo en las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

La moneda se entrega en cápsula acrílica, con estuche y certificado de autenticidad.



Cómo comprar la moneda



La moneda conmemorativa cuenta con un valor de $235.000 y hay 2.500 ejemplares disponibles. Puede adquirirse de manera sencilla en el stand ubicado en Reconquista 250, planta baja (ingreso por Reconquista 266), en CABA. Se aceptan pagos con tarjeta de débito, crédito o mediante código QR. También es posible abonar por transferencia: solo hay que completar el formulario habilitado, recibir los datos por correo y retirar la moneda en el stand presentando el DNI y el comprobante de pago.