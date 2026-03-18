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18 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel: Padres y adultos se capacitaron en prevención de cibercrimen y seguridad digital

La jornada se realizó este miércoles en la Escuela N° 112 bajo la organización de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y el Ministerio Público Fiscal. Se abordaron temáticas críticas como el grooming y el ciberbullying.
Por Redacción Red43

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La actividad contó con el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat de la Municipalidad de Esquel a través de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, y se llevó a cabo este miércoles 18 de marzo en la Escuela N° 112.

El objetivo principal fue concientizar sobre el uso responsable de las tecnologías y advertir acerca de los riesgos asociados a internet. Durante la jornada se hizo especial hincapié en la importancia del acompañamiento familiar en el uso de dispositivos digitales y redes sociales por parte de niños, niñas y adolescentes.

Entre los temas abordados se destacaron el control parental, el ciberbullying, el grooming, la difusión no consentida de imágenes íntimas y el material de abuso sexual infantil. Asimismo, se explicaron las consecuencias legales de estos delitos, así como las secuelas que pueden generar en las víctimas. También se presentó el Sistema Espejo, una herramienta desarrollada por el Ministerio Público Fiscal del Chubut, y se brindó información sobre la Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil, que entrará en vigencia el próximo mes de septiembre.

Silvina Ruppel, directora de Niñez, Adolescencia y Familia del municipio, destacó la participación y el compromiso de los asistentes: “Todo el equipo de Cibercrimen, del SAVD y también la escuela participaron activamente”, señaló y agregó que “la Escuela 112 mostró interés en continuar trabajando estos temas”.

 


La jornada dejó en evidencia la necesidad de seguir generando espacios de diálogo y formación para fortalecer la prevención y el cuidado en el entorno digital.




M.G

 

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