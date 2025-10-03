Gaiman, un rincón galés en plena Patagonia

Gaiman

Gaiman es la localidad reconocida a nivel mundial por la preservación de la cultura galesa pese al tiempo y a las distancias. Cabecera del departamento homónimo, Gaiman está ubicada en el noreste de la provincia del Chubut, dentro de la Comarca VIRCH–Valdés.

Específicamente, se encuentra a orillas del río Chubut y del canal principal Norte, lugar que los primeros colonos encontraron propicio para un asentamiento y el comienzo de una nueva vida.

Lejos de sus comienzos, Gaiman cuenta hoy en día con alrededor de 18.000 habitantes. Sus tranquilas calles, rodeadas de álamos y atravesadas por canales de riego, invitan a recorrer un pueblo que mantiene vivo el legado de los colonos galeses que llegaron a la región en 1865.

Legado cultural galés

La impronta galesa está presente en cada rincón: capillas, viviendas de ladrillo a la vista, casas de té y museos que evocan la historia de quienes buscaban conservar su lengua, su fe y sus costumbres después de tantos años.

En 1885, Gaiman se convirtió en el primer municipio electivo del Chubut, con un padrón de 175 votantes. Este espíritu democrático, junto al deseo por mantener sus tradiciones intactas, forjó la identidad de la localidad, considerada símbolo de la colonia galesa en la Patagonia.

Tal es la impronta de la cultura galesa que en 1995 la Princesa Diana de Gales visitó la localidad y disfrutó del tradicional té galés. Esta visita marcó un hito en la historia de Gaiman y fue un reconocimiento al esfuerzo de los pobladores por mantener la herencia de sus antepasados.

"Casa de Piedra", la primera casa construida en Gaiman

En 1874, David D. Roberts y su esposa llegaron desde Estados Unidos con el tercer contingente galés. Fue entonces cuando construyeron la primera vivienda del lugar, conocida como la “Casa de Piedra”, dando inicio a la historia de Gaiman.

La casa fue restaurada en 1997 y conserva una ambientación semi-rural. Su interior busca reflejar la austeridad que caracterizó el modo de vida de los primeros colonos, convirtiéndose en un sitio histórico de visita obligada para todo aquel que quiera adentrarse en la historia de la localidad.

Casa de té Ty Cymraeg

Una de las tradiciones más emblemáticas que perduran en Gaiman y que atraen a más turistas es el Té Galés. Servido en distintas casas de té, se acompaña con la clásica torta negra, scones, pan casero, tartas de crema, nuez, manzana, chocolate y dulces regionales.

La casa de té Ty Cymraeg es uno de los espacios más reconocidos donde se puede disfrutar de esta experiencia cultural y gastronómica que representa el espíritu comunitario y hogareño de los inmigrantes galeses.

R.G.