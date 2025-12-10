18°
Miércoles 10 de Diciembre de 2025
10 de Diciembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Chubut presenta herramienta estratégica para el cuidado de la población vulnerable

Chubut implementa un Manual de Protocolos de Actuación obligatoria para dispositivos de cuidado. La herramienta busca estandarizar y mejorar las intervenciones ante situaciones complejas con niños, adolescentes y adultos mayores. 
Por Redacción Red43

Aplicación obligatoria y capacitación

El Manual de Protocolos fue presentado por el Ministerio de Desarrollo Humano, encabezado por Florencia Papaiani, ante equipos técnicos y directivos de residencias.

 

Aprobado por Resolución Nº 1521/2025, el documento es de aplicación obligatoria en todos los dispositivos de cuidado de la provincia. La normativa también exige capacitaciones permanentes para el personal involucrado.

 

Un marco de intervención claro y respetuoso

La ministra Papaiani destacó que el manual es fruto de un trabajo colectivo enfocado en establecer criterios comunes y procedimientos responsables para fortalecer las dependencias.

 

Explicó que este marco compartido busca ordenar la intervención, evitar respuestas improvisadas y promover prácticas respetuosas, cuidadosas y no revictimizantes. La funcionaria señaló que el manual permite "hacer camino con claridad, responsabilidad y sentido común, siempre poniendo en el centro el interés superior del niño y la mirada integral de derechos".

 

Criterios comunes para situaciones de crisis

El manual establece pautas comunes para enfrentar desafíos cotidianos y situaciones de crisis que se presentan en los dispositivos, abordando situaciones como ingresos y egresos no previstos, crisis de salud mental, consumos problemáticos, administración de medicación, episodios de violencia y manejo de emergencias.

 

Se resaltó la importancia de la articulación interinstitucional con organismos clave como la Defensa Pública y los Ministerios de Salud, Justicia, Seguridad y Educación, destacando que su colaboración es esencial para consolidar un Sistema de Protección de Derechos más sólido y sensible en la provincia.

 

 

 

E.B.W. 

 

 

 

 

