Chubut presenta herramienta estratégica para el cuidado de la población vulnerable

Aplicación obligatoria y capacitación

El Manual de Protocolos fue presentado por el Ministerio de Desarrollo Humano, encabezado por Florencia Papaiani, ante equipos técnicos y directivos de residencias.

Aprobado por Resolución Nº 1521/2025, el documento es de aplicación obligatoria en todos los dispositivos de cuidado de la provincia. La normativa también exige capacitaciones permanentes para el personal involucrado.

Un marco de intervención claro y respetuoso

La ministra Papaiani destacó que el manual es fruto de un trabajo colectivo enfocado en establecer criterios comunes y procedimientos responsables para fortalecer las dependencias.

Explicó que este marco compartido busca ordenar la intervención, evitar respuestas improvisadas y promover prácticas respetuosas, cuidadosas y no revictimizantes. La funcionaria señaló que el manual permite "hacer camino con claridad, responsabilidad y sentido común, siempre poniendo en el centro el interés superior del niño y la mirada integral de derechos".

Criterios comunes para situaciones de crisis

El manual establece pautas comunes para enfrentar desafíos cotidianos y situaciones de crisis que se presentan en los dispositivos, abordando situaciones como ingresos y egresos no previstos, crisis de salud mental, consumos problemáticos, administración de medicación, episodios de violencia y manejo de emergencias.

Se resaltó la importancia de la articulación interinstitucional con organismos clave como la Defensa Pública y los Ministerios de Salud, Justicia, Seguridad y Educación, destacando que su colaboración es esencial para consolidar un Sistema de Protección de Derechos más sólido y sensible en la provincia.

E.B.W.