Viernes 03 de Octubre de 2025
03 de Octubre de 2025
turismo |
Por Redacción Red43

"La Trochita" se prepara con todo: vuelven los asaltos al tren y la demanda de pasajes se dispara en la temporada de tulipanes

La Coordinadora de Turismo confirmó un boom en las reservas para la primavera: 37 salidas entre Octubre y Noviembre. Además, vuelven los "asaltos" con una tarifa especial. 
La Trochita, el emblemático Viejo Expreso Patagónico, se prepara para una primavera a toda máquina, coincidiendo con la temporada de tulipanes y el aumento exponencial del turismo en la región. Las buenas noticias las trae Cynthia Hernández, Coordinadora de Turismo, quien confirmó un notable incremento en la frecuencia de las salidas y el regreso de los esperados "Asaltos al tren", una experiencia teatral que transporta a los pasajeros a una aventura de época.

 

La demanda turística dispara las salidas

 

"Como siempre, muchísima más demanda que el resto del año y esto implica muchas más salidas", comentó Cynthia Hernández. Lo que comenzó como un cronograma inicial de tres salidas semanales, se transformó rápidamente en 37 salidas confirmadas entre octubre y noviembre para atender el flujo de visitantes.

 

La Coordinadora de Turismo de la Municipalidad de Esquel destacó que el buen movimiento se arrastra desde la temporada de invierno, que fue "buena" en parte porque la falta de temporada en "La Hoya" hizo que muchos turistas eligieran el viaje en tren como una opción alternativa.

 

De cara a los próximos meses, la demanda es tan alta que "octubre está completo y hasta el 15 de noviembre más o menos ya está todo completo". No obstante, Hernández recomendó a los interesados en viajar que visiten la página web con frecuencia o contacten a las agencias de turismo locales, ya que los bloqueos de grupos a veces liberan boletos de último momento.

 

A partir del 14 de octubre, el tren circulará prácticamente todos los días, con servicio de lunes a sábado y tres salidas especiales por la tarde confirmadas para el 14, 17 y 18 de octubre, además de la salida especial del 1 de noviembre.

 

 

 

El regreso de los esperados "asaltos a La Trochita"

 

Como principal novedad para la temporada de primavera, se confirmó el regreso de las salidas temáticas con "Asalto al tren", una recreación teatral que añade un condimento de aventura y diversión para los pasajeros. En algún momento del viaje se esperan bandidos a todo galope, listos para realizar alguna fechoría a los visitantes a bordo del tren. 

 

Hasta ahora, se confirmaron dos únicas salidas especiales con asalto en lo que resta del año:

 

  • Viernes 18 de octubre a las 14:00 horas.
  • Viernes 1 de noviembre a las 14:00 horas.

Estas salidas tienen un tarifario diferente debido a la logística del espectáculo, y los boletos ya están disponibles para la venta. Se pueden adquirir por la página web (https://latrochita.org.ar/), en contacto con las agencias de turismo de Esquel o directamente en la boletería, manteniendo el mismo precio en cualquier punto de venta. "Es una experiencia distinta, incluso para el que ya hizo el viaje es algo diferente para vivir", aseguró Hernández.

 

Mantenimiento y Patrimonio Histórico

 

Con más de 100 años de historia, el tren de trocha angosta más famoso del mundo requiere un trabajo constante. "Siempre se está trabajando con el mantenimiento, tengamos en cuenta que es un tren de más de 100 años", explicó la Coordinadora de Turismo.

 

Dado el gran movimiento de octubre y noviembre, la prioridad es la prevención para "evitar cualquier tipo de inconveniente para no tener que suspender algún servicio".

 

La Trochita es más que un medio de transporte; es Patrimonio Histórico y una pieza fundamental de la historia patagónica. Su construcción, que utilizó material de trocha económica de 0.75 cm disponible después de la Primera Guerra Mundial, fue un proyecto titánico que requirió décadas de esfuerzo humano para tender los 402 km de vías, llegando finalmente a Esquel en mayo de 1945. Hoy, sigue siendo uno de los pocos trenes a vapor que continúa en funcionamiento en el mundo, ofreciendo un viaje único a través del tiempo y el imponente paisaje patagónico.

 

"Es un tren que es patrimonio histórico, más de 100 años, tenemos la suerte de trabajar acá, pero bueno, el tren es de todos, así que esto también es cuidarlo", concluyó Cynthia Hernández.

 

 

 

E.B.W. 

 

 

