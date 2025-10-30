Quemaron la estación de reciclado de Avenida Perón y Roggero

La Municipalidad de Esquel informó en la mañana de hoy lo ocurrido en una de las estaciones de separación de residuos de la ciudad.

"Lamentamos profundamente un nuevo hecho de vandalismo en la ciudad. Esta mañana nos encontramos con la estación de reciclado ubicada en Perón y Roggero completamente quemada", detallaron desde las redes oficiales.

Con fotografías de la estructura totalmente quemada, explicaron que "Estas estaciones fueron instaladas para mejorar la separación de residuos, mantener una ciudad más limpia y ordenada, y reducir la contaminación visual".

La gran inversión que se viene haciendo en el área se ve afectada por este hecho: "Cada una de estas estructuras se mantiene con el aporte de toda la comunidad y son parte del patrimonio de Esquel".

SL