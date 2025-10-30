13°
16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 30 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
30 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Quemaron la estación de reciclado de Avenida Perón y Roggero

La estructura de separación de residuos fue encontrada totalmente quemada en la mañana de hoy.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Esquel informó en la mañana de hoy lo ocurrido en una de las estaciones de separación de residuos de la ciudad.

 

"Lamentamos profundamente un nuevo hecho de vandalismo en la ciudad. Esta mañana nos encontramos con la estación de reciclado ubicada en Perón y Roggero completamente quemada", detallaron desde las redes oficiales.

 

Con fotografías de la estructura totalmente quemada, explicaron que "Estas estaciones fueron instaladas para mejorar la separación de residuos, mantener una ciudad más limpia y ordenada, y reducir la contaminación visual".

 

La gran inversión que se viene haciendo en el área se ve afectada por este hecho: "Cada una de estas estructuras se mantiene con el aporte de toda la comunidad y son parte del patrimonio de Esquel".

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 María Antonieta concreta el sueño de llegar a la 25 de Mayo con una impronta "drástica"
2
 Tala ilegal en Corcovado: el denunciado continúa pese a la denuncia penal
3
 Atención Esquel: mañana jueves habrá un corte de luz
4
 Condenan a un hombre por usar un cinturón para golpear a su hijo de 10 años en Esquel
5
 QEPD Benito Jaramillo
1
 La Libertad Avanza se impone en las elecciones a nivel nacional
2
 "Luque tiene su lugar como diputado nacional"
3
 Ezio Tracanna al Consejo de la Magistratura por la Circunscripción Esquel
4
 "Queremos algo distinto para el país, para la provincia y para el municipio"
5
 María Antonieta concreta el sueño de llegar a la 25 de Mayo con una impronta "drástica"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -