Continúa el plan de bacheo municipal con hormigonado en Ameghino y Fontana

La Municipalidad de Esquel, a través de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, continúa ejecutando el plan municipal de bacheo con el objetivo de mejorar las condiciones de las calles pavimentadas y garantizar una mejor circulación en toda la ciudad.

En esta oportunidad, durante la mañana de este jueves se llevaron a cabo tareas de hormigonado en dos sectores: Ameghino y Fontana, y Fontana y Roggero. Debido a estos trabajos, el tránsito permanecerá reducido a media calzada en dichos puntos, aunque se permitirá la circulación vehicular.

Asimismo, se estima que las tareas demandarán alrededor de 20 días, plazo sujeto a las condiciones climáticas, ya que el hormigón requiere su tiempo de fraguado.

El municipio continúa además relevando otros sectores de la ciudad donde el pavimento no recibió mantenimiento durante años, con el propósito de avanzar de manera progresiva en la puesta en valor de las calles y seguir mejorando la movilidad urbana para todos los vecinos.





T.B