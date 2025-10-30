Cumbre federal en la Casa Rosada: Milei reúne a los gobernadores para tratar reformas y presupuesto

Tras varios meses sin reuniones formales, el presidente Javier Milei recibirá este jueves en la Casa Rosada a un grupo de gobernadores con el objetivo de recomponer vínculos y dar inicio a una nueva etapa de diálogo político. El encuentro, previsto para las 17 horas, buscará sentar las bases de las reformas estructurales que el Ejecutivo planea impulsar en el Congreso durante 2025.

Según informaron desde el Gobierno, Milei planteará la necesidad de “alcanzar acuerdos sobre las medidas legislativas” que conforman el Pacto de Mayo, el documento firmado el 9 de julio de 2024 junto a la mayoría de los mandatarios provinciales. En la agenda del encuentro figuran tres ejes centrales: el Presupuesto 2026, la reforma laboral y la reforma tributaria.

El Presidente estará acompañado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Lisandro Catalán (Interior) y Luis “Toto” Caputo (Economía), quienes conforman la llamada “mesa federal”. Este grupo fue creado tras la derrota del oficialismo en las elecciones bonaerenses con la meta de “recuperar el contacto con las provincias y fortalecer el músculo político”.

Entre los gobernadores que confirmaron su asistencia se encuentran Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Hugo Passalacqua (Misiones), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), entre otros. En tanto, algunos mandatarios aún analizaban su participación, mientras que Axel Kicillof y Gildo Insfrán confirmaron que no asistirán.

Las reformas en materia laboral y tributaria, consideradas prioritarias por el Ejecutivo, forman parte de los 10 puntos del Pacto de Mayo. Su redacción está a cargo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien coordina un consejo integrado por representantes del Gobierno, las provincias, el Congreso, el sindicalismo y el sector empresario.

El Consejo del Pacto de Mayo volverá a reunirse a fines de noviembre y su último encuentro será el 15 de diciembre, cuando Sturzenegger presentará a Milei el informe final con los proyectos de ley listos para ser enviados al Congreso.

R.G.