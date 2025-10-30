Consultoras prevén una inflación de octubre en torno al 2,5%

La inflación mantiene su ritmo ascendente en octubre y se ubicaría cerca del 2,5% mensual, según estimaciones de consultoras privadas. Los mayores incrementos se concentraron en alimentos y bebidas no alcohólicas, rubro que impacta con más fuerza en los sectores de menores ingresos.

De acuerdo con la consultora LCG, el índice de precios en ese grupo de productos subió un 1% en la cuarta semana del mes, con un aumento promedio de 2,9% en las últimas cuatro semanas. Dentro del rubro, los lácteos y huevos encabezaron las subas con un 8,1%, seguidos por panificados, cereales y pastas (4,8%).

El dato oficial del INDEC para octubre se conocerá a mediados de noviembre. En el Presupuesto 2026, el Gobierno prevé una inflación acumulada anual del 24,5%, aunque las consultoras advierten que los aumentos de servicios públicos previstos para noviembre podrían añadir nueva presión al índice.

R.G.