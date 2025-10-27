El dólar blue cerró en $1.525 y el cripto cayó más del 7% tras el triunfo de La Libertad Avanza

El dólar blue finalizó la semana en $1.505 para la compra y $1.525 para la venta. De esta manera, la brecha con el tipo de cambio oficial —que cerró en $1.515 en el Banco Nación— se ubicó en torno al 2,2%.

Tras el resultado electoral que marcó un triunfo de La Libertad Avanza (LLA), los analistas anticipan que el tipo de cambio podría tender a la baja, en un contexto donde se espera una reducción de la volatilidad que caracterizó las jornadas previas.

En la previa de la apertura de los mercados, el dólar cripto —que cotiza las 24 horas— se desplomó más de un 7% y operó en torno a los $1.481. Este comportamiento, según los especialistas, reflejó la inmediata reacción del sector financiero ante los primeros indicios del resultado electoral.

Durante el domingo, la cotización del dólar digital había oscilado cerca de los $1.557, con un máximo de $1.570 hacia el mediodía. Sin embargo, apenas cerradas las urnas, descendió primero a $1.530 y luego a $1.500, con un dato destacado: el 78% de las operaciones fueron de venta y sólo el 22% correspondieron a compras. Cerca de las 23, su valor alcanzó un nuevo piso de $1.440.

Aunque no representa directamente la dinámica de la economía real, el dólar cripto suele ser considerado un termómetro del ánimo inversor cuando los mercados tradicionales permanecen cerrados. En esta oportunidad, la reacción del mercado se interpretó como una señal de confianza en la orientación económica que podría asumir el nuevo gobierno.

R.G.