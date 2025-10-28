13°
Martes 28 de Octubre de 2025
economia |
Por Redacción Red43

Tras las elecciones legislativas, el mercado registró alzas en acciones y una baja del dólar

El resultado electoral favorable al oficialismo generó una jornada de fuertes subas en la bolsa y descensos en las distintas cotizaciones del dólar.
El mercado financiero operó este lunes pasado con marcada volatilidad luego de los resultados de las elecciones legislativas. La jornada se caracterizó por un incremento generalizado de las acciones y una baja del dólar en todas sus versiones, aunque la tendencia a la baja se moderó hacia el cierre.

 

El volumen negociado en el segmento de contado fue de USD 405,4 millones, lo que representó cerca de la mitad del promedio operado durante las dos semanas anteriores. En el mercado mayorista, el dólar llegó a un mínimo de $1.350, equivalente a una caída del 9,5% respecto del viernes, pero finalizó en $1.435, con un descenso del 3,8%.

 

El Banco Central estableció el techo de la banda cambiaria en $1.494,04, mientras que en el Banco Nación el dólar minorista cerró a $1.460 para la venta. En el promedio de entidades financieras, la divisa finalizó a $1.451,78 para la venta y $1.384,20 para la compra. En el mercado informal, el dólar blue terminó la jornada en $1.465, tras haber tocado un piso de $1.400, lo que implicó una baja del 3,9%.

 

 

R.G.

 

