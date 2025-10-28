13°
Martes 28 de Octubre de 2025
28 de Octubre de 2025
economia
Por Redacción Red43

Bono extraordinario de $70.000 para jubilados y beneficiarios de ANSES en noviembre

El Ejecutivo nacional dispuso un refuerzo para quienes perciben el haber mínimo, que se sumará al aumento del 2,1% previsto por la fórmula de movilidad. También habrá actualizaciones en asignaciones familiares y programas sociales.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno nacional oficializó este martes el pago de un bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 771, y se aplicará a partir de noviembre.

 

El refuerzo se complementará con el incremento del 2,1% previsto por la fórmula de movilidad establecida en el Decreto 274/24, que actualiza los haberes según la variación mensual de los precios. El objetivo es reforzar el ingreso de los sectores más afectados por la inflación y mitigar la pérdida de poder adquisitivo.

 

El bono no solo alcanzará a jubilados y pensionados con el haber mínimo, sino también a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pensiones no contributivas (PNC) y madres de siete hijos o más. Con la aplicación del aumento y el bono, los haberes quedarán de la siguiente manera:

 

- Jubilación mínima con bono: $403.150,65 (sin bono: $333.150,65)

 

- Jubilación máxima: $2.241.788,48

 

- PUAM con bono: $336.520,51 (sin bono: $266.520,51)

 

- PNC con bono: $303.251,24 (sin bono: $233.251,24)

 

- Prestación Básica Universal (PBU): $152.401,22

 

 

En paralelo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un incremento del 2,1% en las asignaciones familiares y sociales, correspondiente a la inflación de septiembre medida por el INDEC.

 

Los nuevos valores serán:

 

- Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.713,83

 

- Asignación Universal por Embarazo (AUE): $119.713,83

 

- Asignación por Hijo del sistema SUAF (primer tramo): $59.862,25

 

Con estas actualizaciones, el Gobierno busca sostener los ingresos de los hogares más vulnerables y acompañar a las familias frente a la suba de precios y el encarecimiento del costo de vida.

 

 

R.G.

 

 

