Bono extraordinario de $70.000 para jubilados y beneficiarios de ANSES en noviembre

El Gobierno nacional oficializó este martes el pago de un bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 771, y se aplicará a partir de noviembre.

El refuerzo se complementará con el incremento del 2,1% previsto por la fórmula de movilidad establecida en el Decreto 274/24, que actualiza los haberes según la variación mensual de los precios. El objetivo es reforzar el ingreso de los sectores más afectados por la inflación y mitigar la pérdida de poder adquisitivo.

El bono no solo alcanzará a jubilados y pensionados con el haber mínimo, sino también a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pensiones no contributivas (PNC) y madres de siete hijos o más. Con la aplicación del aumento y el bono, los haberes quedarán de la siguiente manera:

- Jubilación mínima con bono: $403.150,65 (sin bono: $333.150,65)

- Jubilación máxima: $2.241.788,48

- PUAM con bono: $336.520,51 (sin bono: $266.520,51)

- PNC con bono: $303.251,24 (sin bono: $233.251,24)

- Prestación Básica Universal (PBU): $152.401,22

En paralelo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un incremento del 2,1% en las asignaciones familiares y sociales, correspondiente a la inflación de septiembre medida por el INDEC.

Los nuevos valores serán:

- Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.713,83

- Asignación Universal por Embarazo (AUE): $119.713,83

- Asignación por Hijo del sistema SUAF (primer tramo): $59.862,25

Con estas actualizaciones, el Gobierno busca sostener los ingresos de los hogares más vulnerables y acompañar a las familias frente a la suba de precios y el encarecimiento del costo de vida.

R.G.