A los 95 años, cumplió su sueño de volar sobre los tulipanes de Trevelin

A sus 95 años, María Clara Torres de Evans demostró que nunca es tarde para seguir viviendo nuevas aventuras. Este jueves en Trevelin, la vecina se subió a un globo aerostático y sobrevoló el famoso Campo de Tulipanes, disfrutando de un paisaje que, según sus propias palabras, “es hermoso” y le “gustó muchísimo”.

Nacida el 28 de abril de 1930 en Corcovado, doña Clara pertenece a una familia muy ligada a la historia local de Trevelin y del Molino y Museo Nant Fach.

Durante el vuelo, estuvo acompañada por su hijo Mervyn, quien la acompaña y la protege en todas sus travesías.

Visiblemente emocionada al aterrizar, doña Clara expresó: “La experiencia es muy linda y el Campo es hermoso. Me gustó muchísimo. Espero el año que viene volver a subir porque me causó una sensación muy buena. Quisiera repetir ese paseo otra vez. Todo es perfecto, lo recomiendo”.

El vuelo en globo sobre los tulipanes se ha convertido en una de las experiencias turísticas más destacadas de Trevelin, ofreciendo una vista única del colorido valle. Esta vez, la protagonista fue María Clara: una mujer de espíritu joven que, a sus 95 años, recordó que la aventura no tiene edad.

R.G.