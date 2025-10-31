14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 31 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Trevelin
31 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

A los 95 años, cumplió su sueño de volar sobre los tulipanes de Trevelin

María Clara Torres de Evans, vecina histórica de Trevelin, se animó a vivir la experiencia del vuelo en globo y disfrutó del Campo de Tulipanes desde las alturas. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

A sus 95 años, María Clara Torres de Evans demostró que nunca es tarde para seguir viviendo nuevas aventuras. Este jueves en Trevelin, la vecina se subió a un globo aerostático y sobrevoló el famoso Campo de Tulipanes, disfrutando de un paisaje que, según sus propias palabras, “es hermoso” y le “gustó muchísimo”.

 

Nacida el 28 de abril de 1930 en Corcovado, doña Clara pertenece a una familia muy ligada a la historia local de Trevelin y del Molino y Museo Nant Fach.

 

Durante el vuelo, estuvo acompañada por su hijo Mervyn, quien la acompaña y la protege en todas sus travesías. 

 

Visiblemente emocionada al aterrizar, doña Clara expresó: “La experiencia es muy linda y el Campo es hermoso. Me gustó muchísimo. Espero el año que viene volver a subir porque me causó una sensación muy buena. Quisiera repetir ese paseo otra vez. Todo es perfecto, lo recomiendo”.

 

El vuelo en globo sobre los tulipanes se ha convertido en una de las experiencias turísticas más destacadas de Trevelin, ofreciendo una vista única del colorido valle. Esta vez, la protagonista fue María Clara: una mujer de espíritu joven que, a sus 95 años, recordó que la aventura no tiene edad.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 “Cuanto más te subestiman y te humillan, más Dios te exalta”
2
 Detuvieron a dos jóvenes por robar en feria barrial
3
 Tiene fecha el juicio por jurados del Homicidio de Colemil
4
 Suspenden la fecha del juicio en Corcovado por disputa de la personalidad de la víctima
5
 Vacunación y prevención de enfermedades crónicas en la Feria de Salud de Esquel
1
 La Libertad Avanza se impone en las elecciones a nivel nacional
2
 "Luque tiene su lugar como diputado nacional"
3
 Ezio Tracanna al Consejo de la Magistratura por la Circunscripción Esquel
4
 "Queremos algo distinto para el país, para la provincia y para el municipio"
5
 María Antonieta concreta el sueño de llegar a la 25 de Mayo con una impronta "drástica"
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Elecciones
elecciones |
Por Red43 -
elecciones |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -