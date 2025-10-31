Ripa: "La renuncia siempre está a disposición del intendente"

El secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental de la ciudad de Esquel, Juan Ripa, se refirió a la presentación de su renuncia en el municipio.

Luego de los resultados electorales del pasado domingo 26 de octubre, el intendente Matías Taccetta pidió a todo su gabinete que pusieran a disposición sus dimisiones.

Ante este panorama, Juan Ripa clarificó su postura: “En realidad, la renuncia siempre está a disposición del intendente, él es el quien conduce y decide quiénes son sus colaboradores. Él sabe desde el primer día que mi renuncia siempre estuvo a disposición".

Y continuó asegurando: "En este caso no fue aceptada, pero seguimos trabajando con el mismo compromiso hasta el momento que el intendente lo decida”.