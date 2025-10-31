Quedó en estado crítico tras un reto de alcohol y le dijeron al padre: “gestione una funeraria”

Una noche que debía ser de puro festejo terminó de la peor manera en Colombia, donde una joven quedó en estado crítico en terapia intensiva debido al grave daño cerebral que sufrió tras realizar un reto en el que tenía que consumir bebidas alcohólicas en un boliche de la ciudad de Cali. Los médicos le dijeron al padre que “gestiones una funeraria”.

María José Ardila, de 23 años, celebraba su cumpleaños y el de una amiga cuando aceptó participar de un desafío que consistía en ingerir seis rondas de tragos de manera consecutiva y sin pausas, bajo la mirada de sus amigos y el resto del público.

La secuencia quedó grabada en un video donde se ve a la joven consumiendo uno de los licores mientras otra mujer que estaba a su lado la alentaba. “Bien, bien, bien, respire”, le sugiere. Ardila, con un gesto de desaprobación en el rostro replicó: “Está horrible”. A su alrededor, todos reían. Nadie presagió la tragedia.

“Después que ella dice eso, se desmaya y en ese momento se le induce el vómito. Ella broncoaspira y el vómito le llega a los pulmones y queda casi 17 minutos sin respiración, en una discoteca donde no tenían un paramédico ni una ambulancia mínima para un reto de esta categoría. Se supone que es una discoteca de lo mejor en Cali, es el colmo”, cuestionó su padre en declaraciones a Tu Barco.

El reto, en específico, consistía en tomar un cóctel conocido como “cucaracho” en menos de cinco segundos, beber tres shots, consumir una cerveza completa sin detenerse, ingerir tres nuevos shots sin usar las manos, aguantar trece segundos bebiendo aguardiente sin derramar nada y completar finalmente ocho shots distintos utilizando pitillos.

Si llegaba al final, el grupo podía ganarse desde distintas bebidas con alcohol hasta un millón y medio de pesos colombianos. Según su papá, Ardila quería obtener el premio en efectivo para ayudar a una amiga que estaba con problemas económicos.

El hombre relató que otras personas que participaron en el reto también terminaron vomitando dentro de la discoteca y afirmó que el desafío se desarrolló sin ningún tipo de control ni medidas preventivas, lo que convirtió la situación en un espectáculo riesgoso.

“Me cuentan las amigas que los demás que trataron (de hacer el reto) no hacían más que vomitar por toda la discoteca”, comentó.

Y subrayó: “Esto es un espectáculo a costillas de muchachos jóvenes que no pasan los 25 años para estas desgracias en Cali, que no deberían seguir sucediendo”.

Luego de la espera de casi 20 minutos, la mujer fue trasladada a un hospital donde los médicos la atendieron y la intubaron, pero luego confirmaron que había sufrido daño cerebral severo a causa del tiempo que permaneció sin oxígeno.

“Cuando llego a la UCI la revivieron tres veces y la veo morir tres veces. En este momento está completamente entubada con el cerebro totalmente hinchado sin saber qué va a ser de su vida, de la de su esposo y la de su pequeño bebé. Estamos muy mal, consternados con este hecho”, graficó su papá, quien admitió que evaluaba la posibilidad de demandar al boliche.

Su esposo, en tanto, describió la situación como “crítica”, señalando que se trata de un hecho del que prefiere no hablar, pero que decidió exponer para evitar que se repitan episodios similares.

“No es nada bueno ni agradable para comentar. No me gusta ni siquiera mostrar los sentimientos, los estoy mostrando porque tengo a mi esposa afectada, pero no quiero que le pase a nadie más”, remarcó al mismo medio. Horas después, en diálogo con La FM, el padre confirmó este jueves la peor noticia. Una decisión que la familia nunca pensó en tener que tomar.

“El daño cerebral está tan complicado que ella ya no tiene oportunidad de vida. A María José el cerebro ya no le aguanta más. Estuvo 17 minutos sin poder respirar y el médico ya me dijo que gestione lo de la funeraria porque se nos va la niña”, manifestó con una tristeza extrema.

Según confirmó ese mismo medio colombiano, la familia tomó la decisión de desconectar del soporte vital a la joven que estaba por irse a vivir junto a su bebé a Estados Unidos, donde estaba instalado su esposo. “Nos dijeron que no había actividad cerebral. Era imposible que despertara”, dijo su papá.

Y añadió: “El esposo de ella vive en Estados Unidos, a ella ya le habían entregado los documentos y se iba con su bebé a vivir allá con su esposo. Ella trabajó conmigo hasta que dio a luz, luego se dedicó a su bebé y llevaba mucho tiempo sin tomarse ni un trago”.