Viernes 24 de Octubre de 2025
24 de Octubre de 2025
el-mundo |
Por Redacción Red43

EE.UU. atacó narcolancha en el Caribe: Seis muertos

Fuerzas estadounidenses atacaron una narcolancha vinculada al cártel Tren de Aragua en el Caribe, dejando seis muertos, en medio de un despliegue militar en Trinidad y Tobago y ejercicios frente a las costas de Venezuela.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Las fuerzas estadounidenses atacaron durante la noche una narcolancha en aguas del Caribe, dejando un saldo de seis muertos, según informó este viernes el jefe del Pentágono.

 

La embarcación, según las autoridades estadounidenses, operaba para el cártel venezolano Tren de Aragua.

 

Declaraciones del Pentágono

 

En un mensaje publicado en X, el jefe del Pentágono indicó:

 

“Nuestros servicios de inteligencia sabían que la embarcación estaba involucrada en el contrabando de narcóticos. Si eres un narcoterrorista que contrabandea drogas en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al Qaeda. Mapearemos sus redes, rastrearemos a su gente, lo cazaremos y lo eliminaremos”.

 

El operativo se desarrolló en aguas internacionales y forma parte de la estrategia de EE.UU. para combatir el narcotráfico en el Caribe.

 

 

Despliegue militar estadounidense en Trinidad y Tobago

 

El ataque se produjo pocas horas antes de la llegada de tropas estadounidenses a Trinidad y Tobago para realizar ejercicios militares que se extenderán varios días, como parte del despliegue naval de Washington en el Caribe.

 

El Cuerpo de Marines de EE.UU. realizará ejercicios frente a las costas de Venezuela, generando tensiones con el régimen de Nicolás Maduro, que acusa a Washington de buscar un posible derrocamiento.

 

Reacción de Trinidad y Tobago

 

La primera ministra Kamla Persad-Bissessar expresó su apoyo al despliegue militar, señalando que fortalece la seguridad regional y la cooperación en el Caribe.

 

Operaciones previas y contexto

 

Estados Unidos movilizó buques, submarinos y aviones de combate en operaciones contra el narcotráfico, que dejaron hasta ahora 37 muertos en nueve ataques a presuntas lanchas con drogas en el Caribe y el Pacífico.


O.P.

 

