14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 31 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelEducacionUniversidad
31 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Estudiantes de Guardaparque de la UNPSJB invitan a una jornada de limpieza y conversatorio en el Arroyo Esquel

Hoy viernes hay una nueva invitación para acercarse y concientizarse sobre la responsabilidad comunitaria de nuestro arroyo. Las actividades también se realizaron ayer. Los detalles.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Estudiantes de Guardaparque de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, invitan a la comunidad a jornadas de limpieza y concientización ambiental.

 

En la tarde de ayer jueves realizaron tareas y conversatorio en el Arroyo Esquel, y hoy continúan desde las 14 a las 17 horas.

 

Sin necesidad de inscripción previa, y con el Puente del Badén y la Universidad del Chubut de punto de encuentro, los estudiantes del Taller de Educación Ambiental dentro de la Carrera de Guardaparque, se proponen "una acción participativa que permita vincular el aprendizaje teórico con la práctica territorial, promoviendo la conciencia ambiental y la responsabilidad comunitaria sobre el cuidado del Arroyo.

 

Sin preparación previa, la invitación es para vecinos tanto como cualquier persona interesada en el cuidado de nuestro ambiente.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 “Cuanto más te subestiman y te humillan, más Dios te exalta”
2
 Detuvieron a dos jóvenes por robar en feria barrial
3
 Tiene fecha el juicio por jurados del Homicidio de Colemil
4
 Suspenden la fecha del juicio en Corcovado por disputa de la personalidad de la víctima
5
 Vacunación y prevención de enfermedades crónicas en la Feria de Salud de Esquel
1
 La Libertad Avanza se impone en las elecciones a nivel nacional
2
 "Luque tiene su lugar como diputado nacional"
3
 Ezio Tracanna al Consejo de la Magistratura por la Circunscripción Esquel
4
 "Queremos algo distinto para el país, para la provincia y para el municipio"
5
 María Antonieta concreta el sueño de llegar a la 25 de Mayo con una impronta "drástica"
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Elecciones
elecciones |
Por Red43 -
elecciones |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -