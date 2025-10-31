Estudiantes de Guardaparque de la UNPSJB invitan a una jornada de limpieza y conversatorio en el Arroyo Esquel

Estudiantes de Guardaparque de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, invitan a la comunidad a jornadas de limpieza y concientización ambiental.

En la tarde de ayer jueves realizaron tareas y conversatorio en el Arroyo Esquel, y hoy continúan desde las 14 a las 17 horas.

Sin necesidad de inscripción previa, y con el Puente del Badén y la Universidad del Chubut de punto de encuentro, los estudiantes del Taller de Educación Ambiental dentro de la Carrera de Guardaparque, se proponen "una acción participativa que permita vincular el aprendizaje teórico con la práctica territorial, promoviendo la conciencia ambiental y la responsabilidad comunitaria sobre el cuidado del Arroyo.

Sin preparación previa, la invitación es para vecinos tanto como cualquier persona interesada en el cuidado de nuestro ambiente.

SL