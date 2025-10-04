Los cerros frente a Esquel amanecieron nevados

Con el temporal de lluvias intermitentes pero constantes que comenzó el día jueves, los copos anunciados por el pronóstico parecían poco probables.

Pero el cerro 21 Calfú Mawida cumplió vistiendose de blanco en la mañana de hoy sábado.

La presencia de nieve allí y en La Hoya augura una jornada fría para la ciudad, con la persistencia de la lluvia anunciada.

Un temporal que afecta a toda la región, pero que es útil para regar las plantas ya que el agua es imprescindible para su vida, y que comienzan a florecer en esta primavera.

SL