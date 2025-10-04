Esquel, Argentina
Sabado 04 de Octubre de 2025
04 de Octubre de 2025
Huevazos y 5 detenidos en la visita del presidente Milei a Santa Fé

El cruce entre militantes de Milei y opositores, hizo imposible la caminata que tenía prevista el líder de La Libertad Avanza.
En el centro de Santa Fe capital este sábado, ocurrió un cruce entre militantes de La Libertad Avanza (LLA) y grupos opositores que manifestaron su repudio al presidente en la previa de una caminata de campaña que tenía prevista.

 

Hay cinco detenidos y un herido. Cientos de manifestantes se acercaron a las inmediaciones del Hotel Los Silos para protestar contra la llegada de Milei. La policía de Santa Fe se sumó a los efectivos de la Prefectura para custodiar el hotel. Con escudos y cascos, los prefectos impidieron que los manifestantes llegaran a la puerta del lugar.

 

 

Pasadas las 11, militantes de LLA y opositores se encontraron en la peatonal San Martín del centro santafesino. La confrontación escaló hasta incluir golpes, huevazos y empujones. Los manifestantes opositores portaban pancartas con la consigna “Milei, persona no grata”. 

 

 

