Huevazos y 5 detenidos en la visita del presidente Milei a Santa Fé

En el centro de Santa Fe capital este sábado, ocurrió un cruce entre militantes de La Libertad Avanza (LLA) y grupos opositores que manifestaron su repudio al presidente en la previa de una caminata de campaña que tenía prevista.

Hay cinco detenidos y un herido. Cientos de manifestantes se acercaron a las inmediaciones del Hotel Los Silos para protestar contra la llegada de Milei. La policía de Santa Fe se sumó a los efectivos de la Prefectura para custodiar el hotel. Con escudos y cascos, los prefectos impidieron que los manifestantes llegaran a la puerta del lugar.

Pasadas las 11, militantes de LLA y opositores se encontraron en la peatonal San Martín del centro santafesino. La confrontación escaló hasta incluir golpes, huevazos y empujones. Los manifestantes opositores portaban pancartas con la consigna “Milei, persona no grata”.